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Коммерсантъ FM
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«Москва-Сити» растет ввысь

Какой будет новая высотка в Пресненском районе

В «Москва-Сити» построят новый жилой небоскреб. Он получит название «Дом Дау» — в честь физика Льва Ландау — и расположится в 1-м Красногвардейском проезде, через дорогу от башни «Эволюция». Высота здания — 340 м, в нем будет 85 этажей. Внутри обещают сделать четырехуровневый паркинг, детский досуговый центр, кофейню, торговые и офисные площади. Тем не менее пока непонятно, какой статус будет у квартир — жилые помещения или апартаменты. В комплекс также войдет конгресс-центр с гостиницей. Проект получил одобрение столичных властей.

Фото: dau.house

Фото: dau.house

Будет ли интересен этот проект? И сколько может стоить такое жилье? Владелец компании «Омега-Инвест» Алексей Могила уверен, что небоскреб привлечет состоятельных покупателей: «В Москве строится огромное количество недвижимости — в первую очередь жилой, но, как правило, это размазано по территории города.

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Думаю, новый небоскреб будет привлекателен на горизонте трех-пяти лет. За это время экономическая ситуация должна как-то разрулиться, к моменту готовности проект заинтересует покупателей. Прежде всего это привлечет не инвесторов, а обычных потребителей, поскольку рынок достаточно плотный, но опять же хороших домов в хороших локациях не так много.

Я бы сейчас оценивал стоимость квадратного метра там в 600 тыс. руб. и выше. На мой взгляд, будут делать премиальное жилье или апартаменты. Важный момент в том, будут это квартиры или апартаменты, что определенным образом повлияет на ценообразование. Основные башни в "Сити" — все-таки офисные помещения, там работает довольно много человек.

Они неплохо зарабатывают и могут присмотреть для себя какие-то апартаменты, чтобы жить недалеко от работы. Кроме того, инфраструктура там развита хорошо. Там есть парковки — не самые удобные, но они есть. Безусловно, такой проект не может выходить без парковок, они заложены туда. Все остальное — общественный транспорт, дорожные развязки — позволяет району развиваться».

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Новый небоскреб в «Москва-Сити» спроектировало архитектурное бюро СПИЧ, автором проекта выступил Сергей Чобан. По его словам, динамичная поверхность фасада будет реагировать на различные состояния природы. При этом у башни будет панорамное остекление. Автор надеется, что архитектурные элементы «подчеркнут устремленность объема ввысь».

Тем временем возможная нагрузка на район с появлением нового большого проекта беспокоит его жителей. Своими опасениями с “Ъ FM” поделилась управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Эта новость меня расстроила, потому что нагрузка на район очень большая. Дополнительная нагрузка ляжет на существующую инфраструктуру. С пробками уже есть проблемы.

Если вы пытаетесь в 18:00 выехать по набережной к "Москва-Сити", то закладывайте в два раза больше времени.

То же самое с Красногвардейским проездом — он же не становится в два раза шире. Наверное, предполагается, что это все для тех, кто работает в "Москва-Сити", что они переедут туда жить. Не знаю, насколько будет в связи с этим комфортно. Например, зеленых зон очень мало. В нашем парке "Красная Пресня" иногда в теплые дни не каждая скамейка свободна».

Над «Домом Дау» в «Москва-Сити» будет работать группа компаний «Сумма элементов» вместе с инвестиционным партнером Capital Group. Об их партнерстве «Ведомости» сообщали еще в начале января, однако тогда не был известен конкретный проект. Собеседники издания оценивали инвестиции в строительство нового многофункционального центра в 35-40 млрд руб., а выручку от продажи жилой части — в 65-70 млрд руб.

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Елена Иванова

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