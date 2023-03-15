Промзоны с претензией на жизнь

В Москве начинается еще одна крупная стройка. Теперь — на севере столицы. На этой неделе дочка группы ПИК — «Прометей-Сити» выиграла тендер на реконструкцию промзоны «Дегунино-Лихоборы». На площади в 15 га рядом с метро «Селигерская» появится жилой квартал с больницами и образовательным центром. На очереди аукционы еще по двум площадкам в рамках программы комплексного развития территорий. Сколько стоит редевелопмент промзон? И почему город делает ставку на такую недвижимость? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За право застроить промзону «Дегунино-Лихоборы» дочка группы ПИК заплатит городу 1,35 млрд руб. Плюс компания вложит в реализацию проекта еще 36 млрд руб. Эту сумму озвучил вице-мэр Владимир Ефимов. Промзона рядом с метро «Селигерская» стала шестой, где проведут реконструкцию. Под программу комплексного развития территорий попали также промзоны «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Автомоторная», «Теплый стан» и «Красный строитель».

И такие тендеры для девелоперов — отличный шанс получить площадку в рамках старой Москвы, считает гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша:

«До этой программы было практически нереально зайти на комплексную застройку таких территорий, потому что они распроданы разным собственникам. У кого-то там гараж, мойка, сервис, небольшой склад, а собственники все разные. И между собой они никогда не договорятся. Москва объявляет программу о комплексном развитии территорий, девелопер, который ее выигрывает, платит деньги и начинает осваивать территорию. Застройщик выкупает объекты, а владельцы, например, автомойки свое право собственности теряют».

Отстоять свой бизнес уже не получится. Максимум через суд можно будет добиться переоценки стоимости земли. А вот девелопер в обмен на строительство социальной инфраструктуры и создание рабочих мест получает льготы при смене назначения земли из промышленной в жилую. А они, по данным участников рынка, доходят до 80-90% и исчисляются миллиардами сэкономленных рублей.

На месте промзоны «Дегунино-Лихоборы» кроме жилой и коммерческой недвижимости появится еще и медгородок. В декабре 2022 года мэр Сергей Собянин заявил, что реорганизация этой и еще двух промзон на севере столицы: «Северянин» и «Свиблово» позволят создать около 11 тыс. новых рабочих мест. И пока не будет утвержден новый генплан в 2025-м, Москва так и будет обрастать жилыми кварталами. Это выгодно городу, считает бывший омбудсмен по девелоперскому рынку, гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский:

«Город зарабатывает и на предоставлении коммунальных услуг как коммерческому звену, так и тем объектам, которые мы называем жилыми. И, безусловно, важным моментом является сосредоточение новых рабочих мест. Как гражданин я недоволен тем, как развивается город, с точки зрения архитектуры. Когда-то ненавистные проекты Виталия Лагутенко — 5-этажные или 9-этажные панельные дома, которые город сейчас зачищает. Мы превратили Москву в стандарт, законодателем которого является ПИК и MR Group. Это квадратные дома в клинкере без балконов. Только они стали выше и разноцветнее».

В пресс-службе группы ПИК отказались от комментариев. Опрошенные “Ъ FM” эксперты уверены, что спрос на недвижимость в таких промзонах останется стабильным. А тем более от застройщиков с самым доступным жильем и хорошей транспортной инфраструктурой. Только вот жить там будут не москвичи, считает профессор кафедры истории архитектуры Московского Архитектурного института Алексей Мусатов:

«Перемещать большое количество людей в Москву нет смысла. А все эти гигантские площади рассчитаны не на москвичей, а приезжих и тех, кто собирается купить квартиру для последующей сдачи в аренду. Размер жилья сейчас уменьшается, в некоторых местах уже дошли до просто постыдной нормы в 12 м общей площади. Со стороны девелоперов мы видим победу жадности над здравым смыслом. Это нужно остановить. Как, собственно, и строительство гипергородов. Идея оставить в стране пять городов по 20-30 млн жителей кажется мне плохой».

Понятно, что в спальных районах на месте промзон вряд ли появятся новые «Винзаводы», «Артплеи», «Депо», «Флаконы» или ГЭС-2, к примеру. Это нерентабельно. Но и жилищное строительство следует ограничить, говорят опрошенные “Ъ FM” архитекторы. По их мнению, пришло время строить высокотехнологические кварталы.

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