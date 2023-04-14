Валюта авансом

Экспортерам хотят разрешить получать аванс в наличной валюте. Поправки к постановлению правительства по предложению ЦБ разработал Минфин. Сейчас бизнес может получить от нерезидентов наличные только по факту выполненных работ или поставки товаров. Такой механизм также возможен при возврате аванса, когда резидент за что-то заплатил, но сделка в итоге не состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как новые правила повлияют на бизнес? Управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов считает, что они могут снизить санкционные риски: «В первую очередь предприятия получат преимущество — возможность обхождения значительных санкционных ограничений в части банковских взаиморасчетов. Это как прямые запреты, так и значительные временные лаги, необходимые для осуществления транзакций.

Плюс они смогут избегать больших комиссий и крайне неразумных курсовых разниц, то есть это сделает бизнес более прозрачным и срежет определенные статьи расходов. То, что компании будут склоняться к хранению определенной части выручки в валюте, это факт. Это будет регулироваться, и требование о заведении на счет валютной выручки в течение 30 рабочих дней никуда не исчезнет.

Тем не менее бизнес получит дополнительные опции по сохранению именно тех денег, в которых было поступление. Приток валют, отличных от евро и доллара, будет увеличен. Также возможны взаиморасчеты в них и с другими странами, азиатскими в том числе. При этом приток наличных доллара и евро, несмотря на прямой запрет их экспорта, однозначно будет».

По задумке Минфина, у бизнеса также появится новая возможность для операций с наличными. Компаниям хотят разрешить конвертировать полученную валюту в другую и зачислять на банковский счет. Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что деньги будут прежде всего использоваться для будущих сделок, так что это вряд ли решит проблему дефицита наличной валюты в стране:

«Если есть возможность получать аванс в наличной валюте, то, наверное, это один из способов решения вопроса с ее дефицитом.

Другое дело, что мы видим настройку всей системы от безналичных расчетов по каким-то официальным каналам на уровень неофициальных платежей. Может быть, перейдут от валюты к чемоданам с золотом, алмазами или еще чем-то. Суровые времена требуют суровых решений.

Официальные каналы становятся небезопасными либо недоступными. Компания ввозит наличность в качестве аванса и может использовать ее, например, для параллельного импорта по неофициальным каналам, где расчеты через банки не приветствуются или не предусмотрены. То есть это расширение возможностей организации.

А то, что мы получим дополнительно наличную валюту, это небольшой бонус. После того, как отдельным экспортерам разрешили оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах, об этих плюсах и минусах говорить бесполезно, тем не менее на уровне каких-то частных потоков это будет ощущаться, в том числе на потоках параллельного импорта».

По данным Центробанка, в прошлом году половину экспортных расчетов заняли рубль и юань. Доля китайской валюты при этом выросла более чем в 30 раз. На доллар и евро пришлось 48% платежей против почти 90% годом ранее.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов