Наличную валюту берут в оборот

Минфин разработал правила расчетов наличностью между резидентами и нерезидентами — подготовленный ведомством проект постановления правительства разрешает резидентам без ограничений получать валюту и рубли от нерезидентов в расчетах за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам. По мнению юристов, поправки де-факто нивелируют нормы валютного законодательства о запрете наличных расчетов и могут упростить бизнесу проведение сделок. Компании, впрочем, не дожидаясь бюрократического оформления, уже использует подобные схемы на практике, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вслед за указом президента №737 от 15 октября 2022 года о временном порядке совершения сделок из-за санкций Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства о правилах расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными партнерами. Из документа следует, что резиденты могут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме. Речь идет об оплате поставленных нерезидентам товаров, выполненных для них работ, оказанных им услуг, переданных им информации и результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе исключительных правах на них. Правила также распространяются на возврат российским резидентам авансовых платежей за неввезенные в Россию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные РИД и исключительные права, а также расчеты по кредитам в случае предоставления займов резидентами нерезидентам.

Полученные таким путем наличные средства резидент может использовать для взаиморасчетов с зарубежными контрагентами без зачисления на банковские счета — либо зачислить на счета, открытые в банках за рубежом, либо ввезти в Россию. В последнем случае необходимо в течение 30 дней зачислить валюту на свой счет в российском банке, или продать ему валюту (по курсу ЦБ на день продажи) и зачислить на счет уже рубли, или же внести валюту в свою кассу. В любом случае резидентам в течение 45 дней надлежит отчитаться перед уполномоченным банком — направить ему документы о расчетах наличностью, подтверждение факта сделки (передачи товаров, выполнения услуг и т. д.) и данные о декларациях на товары.

Адвокат, партнер NSP Илья Рачков поясняет, что сейчас российский покупатель по общему правилу обязан оплатить товары (работы, услуги, ИС) иностранному поставщику со своего счета в российском банке.

То же касается авансов за товары — необходимо обеспечить их возврат от иностранного поставщика на свои счета в российском банке. «Поправки необходимы, так как иначе возможности российских покупателей товаров (работ, услуг, ИС) у заграничных поставщиков сильно ограничены: то российские лица не могут отправить деньги иностранцам, то иностранцы — принять. Ситуацию осложняют банки-корреспонденты: например, российский банк российского покупателя отправил деньги иностранному поставщику, банк последнего готов их принять, но банк-корреспондент не дает провести платеж»,— объясняет юрист.

Партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов обращает внимание, что документ касается только наличных. «До последнего времени расчеты по крупным договорам в наличной валюте скорее были экзотикой, поэтому радикального влияния на оборот документ в случае его принятия не окажет»,— считает он. В законе о валютном регулировании заложен общий принцип: валютные операции резидентов с нерезидентами должны осуществляться в безналичной форме через уполномоченные (то есть российские) банки. По мнению юриста, постановление фактически нивелирует данное правило. «Расчеты в безналичной форме осложнены, поэтому логично разрешить расчеты в наличной форме, также логична отмена требования о зачислении наличной валюты в российские банки, так как после ее зачисления вывести ее для оплаты необходимых расходов может быть затруднительно»,— добавляет он.

Между тем на практике правила игры на рынке под влиянием санкций уже изменились, и бизнес адаптировался к новым условиям. Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов отмечает, что российские компании вправе получать наличные средства от иностранных покупателей — деньги по договору вносятся на расчетный счет в уполномоченный банк и никаких осложнений не возникает, но до последнего времени действовали ограничения (до 100 тыс. руб.) для борьбы с теневым оборотом. «Пока взаиморасчеты проходят в смешанном варианте: иностранные компании платят на расчетный счет иностранного банка, имеющего филиал в РФ, российские компании открывают там счета, и деньги проходят в рамках одного корсчета. Это устоявшаяся схема расчетов с лета, но не все компании могут открыть такие счета, по усмотрению банка»,— объясняет он.

Член генсовета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли Максим Черешнев добавляет: «Везде, где можно, бизнес перешел на оплату в нацвалютах. Но контрагенты в недружественных странах иногда готовы принимать платежи только в евро или долларах и только от нерезидента РФ. В Совете по развитию внешней торговли проблему решили с помощью сети партнеров — когда они могут принять платеж в третьей стране в одной из нацвалют и далее провести его дальше в недружественную страну. В таком случае сам перевод за рубеж происходит еще до факта поставки импортного товара компании-посреднику»,— рассказывает он.

Диана Галиева