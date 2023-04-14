Минфин рекомендовал разрешить экспортерам получать авансовые платежи наличными

Минфин предлагает предоставить российским экспортерам возможность получения от иностранных контрагентов авансовых платежей наличными деньгами. Также министерство хочет разрешить им зачисление ввезенной в страну наличности на счета в российских банках как в рублях, так и в другой иностранной валюте. Документ о поправках опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что Минфин предлагает уточнить формулировку и разрешить получение наличной валюты по контрактам, «предусматривающим передачу товаров и оказание услуг». Указанные изменения предоставят российским компаниям право получать от нерезидентов наличные денежные средства по экспортным контрактам как после передачи нерезидентам товаров и выполнения для них работ, так и в качестве авансового платежа.

По действующему российскому законодательству резиденты могут получать от нерезидентов наличные в иностранной валюте и рублях по контрактам за переданные товары и выполненные для них работы. Наличные также могут быть получены в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за неввезенные на территорию России товары. Кроме того, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам.

Правила расчетов наличностью между резидентами и нерезидентами были разработаны Минфином в конце 2022 года. Таким образом министерство хотело избежать риска блокировок электронной валюты за рубежом из-за введенных в отношении России санкций.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Наличную валюту берут в оборот».

Милена Костерева