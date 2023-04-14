ЭРА-ГЛОНАСС ищет свой голос

В автомобильную систему ЭРА-ГЛОНАСС могут добавить голосовых помощников Алису или Марусю. С их помощью водители смогут не только вызвать экстренную помощь, но и управлять мультимедийной системой и климат-контролем. Во всяком случае, о таких планах заявил РБК глава компании ГЛОНАСС Алексей Райкевич. При этом оператор уже сейчас предлагает автомобилистам расширенный функционал своей системы. Но с интеграцией голосовых помощников могут возникнуть проблемы, полагают собеседники “Ъ FM”. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тревожные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС стали в обязательном порядке устанавливать на новые автомобили с 2017 года. С тех пор оператор получил примерно 300 тыс. экстренных вызовов, и теперь компания готовит новую концепцию развития. Ее частью может стать интеграция голосовых помощников Маруся и Алиса от компаний VK и «Яндекс». С их помощью автомобилисты будут точно так же вызывать помощью на дороге, но уже без непосредственного нажатия на саму кнопку.

В теории их можно было бы и вовсе сделать полноценными ассистентами водителей, отметил руководитель направления консалтинговых услуг группы компаний TransNetIQ Сергей Шатунов: «Сейчас эта кнопка срабатывает, если что-то происходит с машиной. Например, она перевернулась. Тогда автоматически идет вызов в колл-центр, после чего диспетчер, если это возможно, выясняет обстоятельства произошедшего, либо эту кнопку "SOS" нажимает сам водитель. Умные помощники могли бы пригодиться, например, при вызове службы эвакуации или при записи машины на техобслуживание».

Сама компания ГЛОНАСС уже предлагает своим клиентам, например, вызов охраны или эвакуатор в качестве дополнительной услуги. И интеграция голосовых помощников кажется логичным развитием этой опции. Но, например, в «Яндексе» заявили, что они «с Алисой в проекте не участвуют», во VK в официального ответа не предоставили. Но источники РБК уверяют, что компания действительно ведет диалог с ГЛОНАСС.

Директор по стратегическим проектам компании «Лаборатория умного вождения» Алексей Беляев уверен, что правильнее было бы интегрировать умных ассистентов для управления, например, мультимедийной системой автомобиля: «Конечно, эти новые функции будут относиться только к развлекательной части, не к безопасности. Их нужно строго развести. Сейчас, например, в случае ДТП система ЭРА-ГЛОНАСС отключает фоновую музыку в салоне, чтобы был обеспечен диалог с оператором».

Но здесь возможны технические трудности, говорят эксперты. Дело в том, что сейчас установка тревожной кнопки даже вместе с расширенным функционалом почти не влияет на системы автомобиля. А интеграция, например, с мультимедийной системой — это более сложный процесс, который возможен на этапе сборке автомобиля, чтобы он не лишился гарантии, и только при согласии самого автопроизводителя, подчеркнул гендиректор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко:

«У разных брендов разный уровень совместимости с любыми изменениями. Например, автомобили BMW являются мегаумными,и при установке нештатной сигнализации или подогревателя руля на приборной доске сразу зажигается значок check engine. И возможно ли в таком случае внести изменения в систему ЭРА-ГЛОНАСС, никто не знает. Опять же, а разрешит ли производитель такие новшества?».

Поэтому в нынешних условиях, если ЭРА-ГЛОНАСС с голосовыми помощниками и появится, то в лучшем случае на российских автомобилях, уверены собеседники “Ъ FM”. Но тогда, например, в Lada Granta умным ассистентам будет просто нечего делать, а остальным производителям для начала нужно до конца наладить сборку самих машин.

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Светлана Белова