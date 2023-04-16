Боевик, стукач, швейцарец

В списке швейцарских террористов Бруно Бреге однозначно занимает первое место. И, судя по всему, единственное. При этом он сумел войти в историю и как правая рука знаменитого Ильича Рамиреса Санчеса (Карлоса Шакала), и как тот, кто дважды умудрился провалить задания самыми глупейшими способами. Бреге пропал с радаров еще в 1995 году. Но теперь он снова в центре внимания. Как выяснилось, именно из-за него Шакал доживает свои дни в тюрьме в Клерво. Ведь без отрыва от террористической деятельности Бруно Бреге был и платным агентом ЦРУ США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Террорист и платный агент ЦРУ Бруно Бреге. 1977 год

Фото: KEYSTONE / AFP Террорист и платный агент ЦРУ Бруно Бреге. 1977 год

Фото: KEYSTONE / AFP

Наивный швейцарский юноша

Бреге может быть единственным в истории швейцарским террористом (кстати, ни разу не совершавшим преступлений на территории своей родной страны), но информации о его жизни крайне мало.

Он родился 29 мая 1950 года. Место рождения спорно. Кто-то утверждает, что родился он в кантоне Невшатель в городе Кофран. Кто-то же говорит, что родился он в городке Муральто в кантоне Тичино. Зато все сходятся, что школу он оканчивал в Тичино в городке Минусио. Имена его родителей и брата — Клод, Жаклин и Эрнест. Вот, собственно, и все. Но в начале 1970-х он стал, пожалуй, самым известным швейцарцем.

Бруно Бреге сумел войти в историю как первый европеец, отправленный в тюрьму за террористическую деятельность палестинцев.

И это притом, что теракт (подрыв 34-этажной башни «Шалом Меир» в Тель-Авиве — на то время самого высокого здания на Ближнем Востоке) он совершить не успел. В день икс, 23 июня 1970 года, Бреге задержали полицейские в Хайфе.

Они ничего не знали о намерениях юноши, но более подозрительного человека в тот день во всем городе, пожалуй, не было. Бреге в разгар чудовищной жары догадался выйти на улицу в длинном темном плаще. В котором и были найдены 2 кг взрывчатки.

В 1971 году израильский суд приговорил Бреге к 15 годам тюрьмы. И молодой человек тут же превратился в жертву сионистского режима всемирного масштаба. С требованием освободить Бреге выступили известнейшие люди эпохи: от Ноама Хомского и Ролана Барта до Мишеля Фуко, Гюнтера Грасса и Фридриха Дюрренматта. Не остался в стороне и швейцарский МИД.

Молодое еврейское государство, которое было старше Бруно всего на два года, не выдержало напора. И в 1977 году бунтарь был освобожден. Он вернулся в Европу, написал мемуары под названием «Школа ненависти» и возвратился к тому, чему его учили палестинские наставники еще в 1970-м,— терроризму.

Правая рука Ильича

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильич Рамирез Санчес обратил внимание на молодого Бреге вскоре после того, как тот вышел из тюрьмы

Фото: French Police / AP Ильич Рамирез Санчес обратил внимание на молодого Бреге вскоре после того, как тот вышел из тюрьмы

Фото: French Police / AP

Что бы кто ни думал о первой попытке Бруно совершить теракт, даже к тому времени он уже был вполне сформировавшимся террористом. По данным швейцарской прессы, в частности Le Courrier, еще на первом курсе Университета Женевы (кто-то, впрочем, говорит, что учился он в Лугано) Бруно был близок к палестинским группировкам, осуществлявшим теракты или пропагандировавшим их.

Вскоре он решил сам принять участие в борьбе палестинцев за свободу. Юноша уехал в Ливан, вступил в Народный фронт освобождения Палестины и прошел курс подготовки террористов. Это подвигло Интерпол обратить на него внимание.

Вскоре после освобождения из тюрьмы на Бруно обратил внимание известнейший террорист современности Ильич Рамирес Санчес (Карлос Шакал). Ему, говорят, понравилась книга Бреге.

Шакал и его группировка «Организация революционеров-интернационалистов» в то время базировались в Румынии и выполняли, в частности, задания местных спецслужб. Одним из таких заданий была диверсия в отношении радиостанции «Свободная Европа», передачи которой уж очень досаждали румынскому диктатору. Бруно сам нажал кнопку, взорвавшую штаб-квартиру радиостанции в Мюнхене. В результате шесть человек получили ранения, здание было сильно повреждено, а власти ФРГ выдали ордер на арест Бреге. Было это в 1981 году.

Фотогалерея Как Ильич Рамирес Санчес стал «террористом номер один» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ильич Санчес Рамирес – выходец из семьи убежденного марксиста – венесуэльского миллионера Хосе Алаграссе. Отец дал ему имя в честь Владимира Ильича Ленина, а свой псевдоним «Карлос» Рамирес Санчес получил в 1970 году, когда проходил подготовку в лагере террористов в Палестине. Позже его назовут Карлосом Шакалом, позаимствовав прозвище из названия книги Фредерика Форсайта «День Шакала» об убийце, охотившемся за Шарлем де Голлем Фото: AP / French Police Когда Карлосу исполнилось 15, он вступил в Коммунистическую партию Венесуэлы, а спустя два года отец отправил его на Кубу, в специальный лагерь, где он обучился основам партизанской войны. Из Кубы Рамирес Санчес отправился сначала в Лондон, а затем и в Москву, где получал высшее образование в Университете дружбы народов Фото: Reuters «При выборе между обсуждением линии партии по вопросу о повстанческих действиях и приятным времяпрепровождением с музыкой, женщиной и бутылкой водки политическая дискуссия занимала очень низкое место в списке моих предпочтений», — вспоминал Рамирес Санчес о времени, проведенном в Москве. Именно в Университете дружбы народов будущий террорист узнал о сионизме от обучавшихся вместе с ним палестинцев, а также нашел будущих сообщников, впоследствии став членом Народного фронта освобождения Палестины Фото: AP / Files Считается, что свой первый теракт Карлос совершил 21 февраля 1970 года, заложив бомбу в швейцарский самолет, направлявшийся из Цюриха в Тель-Авив. Бомба взорвалась в багажном отсеке через несколько минут после взлета, в результате чего погибли 47 человек Фото: AP В 1972 году Карлоса обвиняют в организации вооруженного нападения в израильском аэропорту Лод, а спустя год он организует покушение на британского миллионера Джозефа Сиеффа, владельца сети магазинов Marks & Spencer, а также нападение на английский офис Израильского банка Фото: AP / Alexis Duclos Одним из самых известных терактов Карлоса считается нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене в 1975 году, в ходе которого были взяты в заложники министры нефтяной промышленности стран ОПЕК. В обмен на свободу заложников правительство позволило Карлосу вылететь из страны сначала в Багдад, затем в Триполи, и, наконец, в Алжир Фото: AP / French Police На конец 70-х — начало 80-х годов пришелся пик террористической деятельности Карлоса. В частности, в 1982 году он устроил целую серию терактов во Франции. 29 марта был взорван поезд Париж-Тулуза, в результате чего погибли пять человек. Однако удавшейся эту акцию назвать нельзя. По некоторым данным, взрыв был покушением на тогдашнего мэра Парижа Жака Ширака Фото: AP / Jose Caruci В разное время Карлоса Шакала нанимали главы Сирии Хафез аль-Асад, Ливии — Муамар Каддафи, лидер Ирака Саддам Хусейн и кубинский команданте Фидель Кастро. За свою жизнь Карлос осуществлял террористические операции в интересах «Народного фронта освобождения Палестины», Красных бригад, колумбийской организации M-19, японской «Красной армии», ЭТА, ООП, НФО Турции Фото: Reuters Мировые спецслужбы не раз подчеркивали, что террорист работал за деньги. По данным западной разведки, Карлос Шакал тесно общался с Муамаром Каддафи (на фото). Источники подчеркивают, что именно из-за ссоры с полковником Карлос был вынужден бежать из Ливии, что и привело к его аресту в 1994 году Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В начале 1990-х Карлос скрывался в Алжире и Судане. В 1994 году Рамирес Санчес был арестован в Хартуме и экстрадирован во Францию, где его приговорили к пожизненному заключению. В 2001 году Карлос женился на своем адвокате Изабелле Кутан-Пейр (на фото). Процесс бракосочетания прошел по мусульманскому обычаю — уже будучи в заключении Карлос перешел в ислам Фото: Reuters В 2003 году вышла в свет книга Карлоса под названием «Революционный ислам», в которой он дал высокую оценку Осаме бен Ладену, а также пообещал западному миру, что терроризм «станет неотъемлемой частью жизни гниющих демократий» Фото: AP / Ariana Cubillos В декабря 2011 года Карлоса приговорили пожизненно во второй раз за организацию четырех взрывов во Франции. Выступая с заключительной речью, Карлос зачитал «завещание Муамара Каддафи», которого представил величайшим революционером в истории Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 12 Ильич Санчес Рамирес – выходец из семьи убежденного марксиста – венесуэльского миллионера Хосе Алаграссе. Отец дал ему имя в честь Владимира Ильича Ленина, а свой псевдоним «Карлос» Рамирес Санчес получил в 1970 году, когда проходил подготовку в лагере террористов в Палестине. Позже его назовут Карлосом Шакалом, позаимствовав прозвище из названия книги Фредерика Форсайта «День Шакала» об убийце, охотившемся за Шарлем де Голлем Фото: AP / French Police Когда Карлосу исполнилось 15, он вступил в Коммунистическую партию Венесуэлы, а спустя два года отец отправил его на Кубу, в специальный лагерь, где он обучился основам партизанской войны. Из Кубы Рамирес Санчес отправился сначала в Лондон, а затем и в Москву, где получал высшее образование в Университете дружбы народов Фото: Reuters «При выборе между обсуждением линии партии по вопросу о повстанческих действиях и приятным времяпрепровождением с музыкой, женщиной и бутылкой водки политическая дискуссия занимала очень низкое место в списке моих предпочтений», — вспоминал Рамирес Санчес о времени, проведенном в Москве. Именно в Университете дружбы народов будущий террорист узнал о сионизме от обучавшихся вместе с ним палестинцев, а также нашел будущих сообщников, впоследствии став членом Народного фронта освобождения Палестины Фото: AP / Files Считается, что свой первый теракт Карлос совершил 21 февраля 1970 года, заложив бомбу в швейцарский самолет, направлявшийся из Цюриха в Тель-Авив. Бомба взорвалась в багажном отсеке через несколько минут после взлета, в результате чего погибли 47 человек Фото: AP В 1972 году Карлоса обвиняют в организации вооруженного нападения в израильском аэропорту Лод, а спустя год он организует покушение на британского миллионера Джозефа Сиеффа, владельца сети магазинов Marks & Spencer, а также нападение на английский офис Израильского банка Фото: AP / Alexis Duclos Одним из самых известных терактов Карлоса считается нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене в 1975 году, в ходе которого были взяты в заложники министры нефтяной промышленности стран ОПЕК. В обмен на свободу заложников правительство позволило Карлосу вылететь из страны сначала в Багдад, затем в Триполи, и, наконец, в Алжир Фото: AP / French Police На конец 70-х — начало 80-х годов пришелся пик террористической деятельности Карлоса. В частности, в 1982 году он устроил целую серию терактов во Франции. 29 марта был взорван поезд Париж-Тулуза, в результате чего погибли пять человек. Однако удавшейся эту акцию назвать нельзя. По некоторым данным, взрыв был покушением на тогдашнего мэра Парижа Жака Ширака Фото: AP / Jose Caruci В разное время Карлоса Шакала нанимали главы Сирии Хафез аль-Асад, Ливии — Муамар Каддафи, лидер Ирака Саддам Хусейн и кубинский команданте Фидель Кастро. За свою жизнь Карлос осуществлял террористические операции в интересах «Народного фронта освобождения Палестины», Красных бригад, колумбийской организации M-19, японской «Красной армии», ЭТА, ООП, НФО Турции Фото: Reuters Мировые спецслужбы не раз подчеркивали, что террорист работал за деньги. По данным западной разведки, Карлос Шакал тесно общался с Муамаром Каддафи (на фото). Источники подчеркивают, что именно из-за ссоры с полковником Карлос был вынужден бежать из Ливии, что и привело к его аресту в 1994 году Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В начале 1990-х Карлос скрывался в Алжире и Судане. В 1994 году Рамирес Санчес был арестован в Хартуме и экстрадирован во Францию, где его приговорили к пожизненному заключению. В 2001 году Карлос женился на своем адвокате Изабелле Кутан-Пейр (на фото). Процесс бракосочетания прошел по мусульманскому обычаю — уже будучи в заключении Карлос перешел в ислам Фото: Reuters В 2003 году вышла в свет книга Карлоса под названием «Революционный ислам», в которой он дал высокую оценку Осаме бен Ладену, а также пообещал западному миру, что терроризм «станет неотъемлемой частью жизни гниющих демократий» Фото: AP / Ariana Cubillos В декабря 2011 года Карлоса приговорили пожизненно во второй раз за организацию четырех взрывов во Франции. Выступая с заключительной речью, Карлос зачитал «завещание Муамара Каддафи», которого представил величайшим революционером в истории Фото: Reuters Смотреть

На следующий год Шакал поставил перед Бреге еще более амбициозную задачу. Организации нужны были деньги: страны социалистического лагеря жили бедновато. Средства решили востребовать с арабских государств, богатевших на продаже нефти.

Бреге вместе с немецкой террористкой Магдаленой Копп (по совместительству — любовницей Шакала, а потом и его женой) отправился в Париж. Они должны были взорвать посольства арабских стран: предполагалось, что с шейхами и королями договариваться легче, когда они напуганы. Кроме того, в Париже жил оппозиционный сирийский журналист, не дававший покоя президенту Сирии Хафезу Асаду. Одним визитом Бреге и Копп собирались убить, так сказать, нескольких зайцев.

Как и в Хайфе, Бруно сам провалил задание. Он припарковался в неположенном месте рядом с редакцией журнала, который они с Копп должны были взорвать. Когда к их Peugeot подошел полицейский, Бруно схватил пистолет и принялся стрелять, забыв снять оружие с предохранителя.

В автомобиле нашли взрывчатку. Молодые люди отправились под суд. Ильич был в бешенстве. Он отправил министру внутренних дел Франции ультиматум, требуя освободить узников. В противном случае Шакал грозил волной терактов. Чтобы избавить министра от сомнений, Ильич оставил на письме отпечатки своих пальцев.

Франция Шакалу не ответила. В 1983 году Бреге и Копп приговорили к пяти годам тюрьмы. Ильич слово сдержал, устроив четыре теракта. 11 человек погибли, 139 были ранены.

Бреге и Копп были освобождены только в 1985 году, проведя в тюрьме в общей сложности две трети срока, назначенного им судом.

Источник FDBONUS/1

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посольство США в Берне, где Бреге впервые встретился с представителем ЦРУ

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Посольство США в Берне, где Бреге впервые встретился с представителем ЦРУ

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бреге депортировали на родину. Зимой он жил в Тичино с родителями и семьей брата. Большую же часть года проводил вместе с подругой Кэрол-Энн и дочерью Шоной в Греции. Спокойная жизнь Бруно была, разумеется, фасадом.

После громкого парижского процесса он уже не мог непосредственно участвовать в терактах. Теперь он, как говорят многие, руководил европейскими операциями Шакала и помогал левым греческим террористам. Кроме того, Бреге по поручению своего босса разъезжал по Европе, заключая сделки по купле-продаже оружия.

Сам Ильич переехал в Дамаск: Восточную Европу захлестнули ветры перемен и даже самые «отмороженные» диктаторы, такие как Николае Чаушеску и Эрих Хонеккер не желали, чтобы их связывали с террористической деятельностью.

Геополитические изменения коснулись и того, чем стала группа Шакала. И в лучшие времена Ильич совмещал революционную деятельность с откровенной уголовщиной, получая доходы от рэкета, нелегальной торговли оружием и заказных убийств. Теперь же эта сфера деятельности организации стала основной. Похоже, Бреге это не понравилось.

Весной 1991 года Бреге зашел в посольство США в Берне и попросил о встрече с представителем ЦРУ. Он предложил регулярно снабжать американцев информацией о деятельности Шакала и, что особенно важно, о его местопребывании. Соглашение было заключено. Бреге получил личный номер — FDBONUS/1 — и ежемесячную зарплату $3 тыс.

Отличиться перед ЦРУ Бруно смог довольно скоро. В сентябре 1991 года режим в Дамаске понял, что в изменившемся мире от Карлоса Шакала больше вреда, чем пользы.

Бывшему лучшему другу палестинского и сирийского народа предложили покинуть страну. Новое место жительства главного террориста мира — суданская столица Хартум — держалось в строжайшем секрете, но Бреге о нем узнал.

Несколько лет у США и Франции заняли подготовка операции по аресту Шакала и убеждение Судана в том, что ему лучше аресту поспособствовать. 15 августа 1994 года мир облетела новость о том, что Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос Шакал, арестован в Хартуме, экстрадирован во Францию и предстал перед судом.

Роль агента FDBONUS/1 в поимке террориста не разглашалась. Да о ней никто и не знал, пока уже в нынешнем году швейцарский историк Адриан Хенни не опубликовал ставшую сенсацией в Швейцарии книгу, в которой доказал связь Бруно Бреге с ЦРУ.

Как позже в одном из интервью рассказывал сам Адриан Хенни, информацию о том, что ближайший соратник Шакала работал на ЦРУ, он обнаружил почти случайно. «Основную информацию я нашел в досье ЦРУ на Франсуа Жену, банкира из Лозанны с очевидными нацистскими взглядами (и давними связями с Шакалом и самим Бреге.— “Ъ”)»,— признавался он.

В документе имя Бреге было вымарано, упоминался лишь его шифр. Тем не менее для историка и специалиста в области терроризма не было большого труда связать личный номер с именем. В сообщении оперативника ЦРУ упоминались и Греция, и определенные сложности с получением информации из первых рук, и то, что сам агент не принимал в последнее время непосредственного участия в террористической деятельности. Были и другие документы, которые точно определяли Бруно Бреге как источника FDBONUS/1.

Информация, представленная господином Хенни, позволяет, пусть не с абсолютной уверенностью, но с высокой долей вероятности, раскрыть и последнюю тайну Бруно Бреге — тайну его исчезновения.

Последний раз его видели садящимся на паром до греческой Игуменицы в итальянском городе Анкона 11 ноября 1995 года. Этому предшествовала неприятная история. Вместе с подругой и дочерью Бруно, как предполагается, собирался вернуться из Греции через Италию в Швейцарию. Однако в порту Анконы иммиграционные власти задержали его и сообщили, что его пребывание на территории Италии нежелательно. Попрощавшись с Кэрол-Энн и Шоной, Бреге сел на тот же паром в обратном направлении. Больше его не видели.

Исчезновение единственного швейцарского террориста наделало в свое время много шума. Высказывались самые разные теории. В соответствии с одной из них он был схвачен ЦРУ и отправлен в некую секретную тюрьму, возможно, в Венгрии. По другой версии (ее поддерживала тогдашний генеральный прокурор Швейцарии Карла Дель Понте), он сам инсценировал свое исчезновение, опасаясь по какой-то причине за свою жизнь.

Были и те, кто говорил, что с ним расправился сам Санчес. Но на них не обращали особого внимания: «террорист номер один» был уже в тюрьме, да и мстить своему многолетнему сподвижнику ему, как тогда казалось, было не за что.

Теперь же именно эта теория становится основной. То, что Бруно Бреге сотрудничал с ЦРУ и приложил руку к поимке Шакала, дает Ильичу мотив для мести. Кроме того, и возможности у террориста были.

Известно, что по крайней мере до 1996 года из своей камеры в Париже Шакал поддерживал связь с уцелевшими представителями своей группировки, обосновавшимися в Ливане. Более того, в 1995 году у Ильича были средства для организации убийства.

Эта версия представляется наиболее логичной и для Адриана Хенни: «(Сотрудничество с ЦРУ.— “Ъ”) делает версию мести со стороны его преданных товарищей куда более правдоподобной. Карлос сам убил двух человек, подозреваемых в предательстве в 1980-е годы… Даже то, что он был в тюрьме к тому времени… он мог активировать нескольких убийц… Другие возможные подозреваемые, на которых я мог бы указать,— греческие левые экстремисты».

Вячеслав Белаш