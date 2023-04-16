Боевик, стукач, швейцарец

В списке швейцарских террористов Бруно Бреге однозначно занимает первое место. И, судя по всему, единственное. При этом он сумел войти в историю и как правая рука знаменитого Ильича Рамиреса Санчеса (Карлоса Шакала), и как тот, кто дважды умудрился провалить задания самыми глупейшими способами. Бреге пропал с радаров еще в 1995 году. Но теперь он снова в центре внимания. Как выяснилось, именно из-за него Шакал доживает свои дни в тюрьме в Клерво. Ведь без отрыва от террористической деятельности Бруно Бреге был и платным агентом ЦРУ США.
Террорист и платный агент ЦРУ Бруно Бреге. 1977 год
Фото: KEYSTONE / AFP
Наивный швейцарский юноша
Бреге может быть единственным в истории швейцарским террористом (кстати, ни разу не совершавшим преступлений на территории своей родной страны), но информации о его жизни крайне мало.
Он родился 29 мая 1950 года. Место рождения спорно. Кто-то утверждает, что родился он в кантоне Невшатель в городе Кофран. Кто-то же говорит, что родился он в городке Муральто в кантоне Тичино. Зато все сходятся, что школу он оканчивал в Тичино в городке Минусио. Имена его родителей и брата — Клод, Жаклин и Эрнест. Вот, собственно, и все. Но в начале 1970-х он стал, пожалуй, самым известным швейцарцем.
Бруно Бреге сумел войти в историю как первый европеец, отправленный в тюрьму за террористическую деятельность палестинцев.
И это притом, что теракт (подрыв 34-этажной башни «Шалом Меир» в Тель-Авиве — на то время самого высокого здания на Ближнем Востоке) он совершить не успел. В день икс, 23 июня 1970 года, Бреге задержали полицейские в Хайфе.
Они ничего не знали о намерениях юноши, но более подозрительного человека в тот день во всем городе, пожалуй, не было. Бреге в разгар чудовищной жары догадался выйти на улицу в длинном темном плаще. В котором и были найдены 2 кг взрывчатки.
В 1971 году израильский суд приговорил Бреге к 15 годам тюрьмы. И молодой человек тут же превратился в жертву сионистского режима всемирного масштаба. С требованием освободить Бреге выступили известнейшие люди эпохи: от Ноама Хомского и Ролана Барта до Мишеля Фуко, Гюнтера Грасса и Фридриха Дюрренматта. Не остался в стороне и швейцарский МИД.
Молодое еврейское государство, которое было старше Бруно всего на два года, не выдержало напора. И в 1977 году бунтарь был освобожден. Он вернулся в Европу, написал мемуары под названием «Школа ненависти» и возвратился к тому, чему его учили палестинские наставники еще в 1970-м,— терроризму.
Правая рука Ильича
Ильич Рамирез Санчес обратил внимание на молодого Бреге вскоре после того, как тот вышел из тюрьмы
Фото: French Police / AP
Что бы кто ни думал о первой попытке Бруно совершить теракт, даже к тому времени он уже был вполне сформировавшимся террористом. По данным швейцарской прессы, в частности Le Courrier, еще на первом курсе Университета Женевы (кто-то, впрочем, говорит, что учился он в Лугано) Бруно был близок к палестинским группировкам, осуществлявшим теракты или пропагандировавшим их.
Вскоре он решил сам принять участие в борьбе палестинцев за свободу. Юноша уехал в Ливан, вступил в Народный фронт освобождения Палестины и прошел курс подготовки террористов. Это подвигло Интерпол обратить на него внимание.
Вскоре после освобождения из тюрьмы на Бруно обратил внимание известнейший террорист современности Ильич Рамирес Санчес (Карлос Шакал). Ему, говорят, понравилась книга Бреге.
Шакал и его группировка «Организация революционеров-интернационалистов» в то время базировались в Румынии и выполняли, в частности, задания местных спецслужб. Одним из таких заданий была диверсия в отношении радиостанции «Свободная Европа», передачи которой уж очень досаждали румынскому диктатору. Бруно сам нажал кнопку, взорвавшую штаб-квартиру радиостанции в Мюнхене. В результате шесть человек получили ранения, здание было сильно повреждено, а власти ФРГ выдали ордер на арест Бреге. Было это в 1981 году.
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Как Ильич Рамирес Санчес стал «террористом номер один»
На следующий год Шакал поставил перед Бреге еще более амбициозную задачу. Организации нужны были деньги: страны социалистического лагеря жили бедновато. Средства решили востребовать с арабских государств, богатевших на продаже нефти.
Бреге вместе с немецкой террористкой Магдаленой Копп (по совместительству — любовницей Шакала, а потом и его женой) отправился в Париж. Они должны были взорвать посольства арабских стран: предполагалось, что с шейхами и королями договариваться легче, когда они напуганы. Кроме того, в Париже жил оппозиционный сирийский журналист, не дававший покоя президенту Сирии Хафезу Асаду. Одним визитом Бреге и Копп собирались убить, так сказать, нескольких зайцев.
Как и в Хайфе, Бруно сам провалил задание. Он припарковался в неположенном месте рядом с редакцией журнала, который они с Копп должны были взорвать. Когда к их Peugeot подошел полицейский, Бруно схватил пистолет и принялся стрелять, забыв снять оружие с предохранителя.
В автомобиле нашли взрывчатку. Молодые люди отправились под суд. Ильич был в бешенстве. Он отправил министру внутренних дел Франции ультиматум, требуя освободить узников. В противном случае Шакал грозил волной терактов. Чтобы избавить министра от сомнений, Ильич оставил на письме отпечатки своих пальцев.
Франция Шакалу не ответила. В 1983 году Бреге и Копп приговорили к пяти годам тюрьмы. Ильич слово сдержал, устроив четыре теракта. 11 человек погибли, 139 были ранены.
Бреге и Копп были освобождены только в 1985 году, проведя в тюрьме в общей сложности две трети срока, назначенного им судом.
Источник FDBONUS/1
Посольство США в Берне, где Бреге впервые встретился с представителем ЦРУ
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Бреге депортировали на родину. Зимой он жил в Тичино с родителями и семьей брата. Большую же часть года проводил вместе с подругой Кэрол-Энн и дочерью Шоной в Греции. Спокойная жизнь Бруно была, разумеется, фасадом.
После громкого парижского процесса он уже не мог непосредственно участвовать в терактах. Теперь он, как говорят многие, руководил европейскими операциями Шакала и помогал левым греческим террористам. Кроме того, Бреге по поручению своего босса разъезжал по Европе, заключая сделки по купле-продаже оружия.
Сам Ильич переехал в Дамаск: Восточную Европу захлестнули ветры перемен и даже самые «отмороженные» диктаторы, такие как Николае Чаушеску и Эрих Хонеккер не желали, чтобы их связывали с террористической деятельностью.
Геополитические изменения коснулись и того, чем стала группа Шакала. И в лучшие времена Ильич совмещал революционную деятельность с откровенной уголовщиной, получая доходы от рэкета, нелегальной торговли оружием и заказных убийств. Теперь же эта сфера деятельности организации стала основной. Похоже, Бреге это не понравилось.
Весной 1991 года Бреге зашел в посольство США в Берне и попросил о встрече с представителем ЦРУ. Он предложил регулярно снабжать американцев информацией о деятельности Шакала и, что особенно важно, о его местопребывании. Соглашение было заключено. Бреге получил личный номер — FDBONUS/1 — и ежемесячную зарплату $3 тыс.
Отличиться перед ЦРУ Бруно смог довольно скоро. В сентябре 1991 года режим в Дамаске понял, что в изменившемся мире от Карлоса Шакала больше вреда, чем пользы.
Бывшему лучшему другу палестинского и сирийского народа предложили покинуть страну. Новое место жительства главного террориста мира — суданская столица Хартум — держалось в строжайшем секрете, но Бреге о нем узнал.
Несколько лет у США и Франции заняли подготовка операции по аресту Шакала и убеждение Судана в том, что ему лучше аресту поспособствовать. 15 августа 1994 года мир облетела новость о том, что Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос Шакал, арестован в Хартуме, экстрадирован во Францию и предстал перед судом.
Роль агента FDBONUS/1 в поимке террориста не разглашалась. Да о ней никто и не знал, пока уже в нынешнем году швейцарский историк Адриан Хенни не опубликовал ставшую сенсацией в Швейцарии книгу, в которой доказал связь Бруно Бреге с ЦРУ.
Как позже в одном из интервью рассказывал сам Адриан Хенни, информацию о том, что ближайший соратник Шакала работал на ЦРУ, он обнаружил почти случайно. «Основную информацию я нашел в досье ЦРУ на Франсуа Жену, банкира из Лозанны с очевидными нацистскими взглядами (и давними связями с Шакалом и самим Бреге.— “Ъ”)»,— признавался он.
В документе имя Бреге было вымарано, упоминался лишь его шифр. Тем не менее для историка и специалиста в области терроризма не было большого труда связать личный номер с именем. В сообщении оперативника ЦРУ упоминались и Греция, и определенные сложности с получением информации из первых рук, и то, что сам агент не принимал в последнее время непосредственного участия в террористической деятельности. Были и другие документы, которые точно определяли Бруно Бреге как источника FDBONUS/1.
Информация, представленная господином Хенни, позволяет, пусть не с абсолютной уверенностью, но с высокой долей вероятности, раскрыть и последнюю тайну Бруно Бреге — тайну его исчезновения.
Последний раз его видели садящимся на паром до греческой Игуменицы в итальянском городе Анкона 11 ноября 1995 года. Этому предшествовала неприятная история. Вместе с подругой и дочерью Бруно, как предполагается, собирался вернуться из Греции через Италию в Швейцарию. Однако в порту Анконы иммиграционные власти задержали его и сообщили, что его пребывание на территории Италии нежелательно. Попрощавшись с Кэрол-Энн и Шоной, Бреге сел на тот же паром в обратном направлении. Больше его не видели.
Исчезновение единственного швейцарского террориста наделало в свое время много шума. Высказывались самые разные теории. В соответствии с одной из них он был схвачен ЦРУ и отправлен в некую секретную тюрьму, возможно, в Венгрии. По другой версии (ее поддерживала тогдашний генеральный прокурор Швейцарии Карла Дель Понте), он сам инсценировал свое исчезновение, опасаясь по какой-то причине за свою жизнь.
Были и те, кто говорил, что с ним расправился сам Санчес. Но на них не обращали особого внимания: «террорист номер один» был уже в тюрьме, да и мстить своему многолетнему сподвижнику ему, как тогда казалось, было не за что.
Теперь же именно эта теория становится основной. То, что Бруно Бреге сотрудничал с ЦРУ и приложил руку к поимке Шакала, дает Ильичу мотив для мести. Кроме того, и возможности у террориста были.
Известно, что по крайней мере до 1996 года из своей камеры в Париже Шакал поддерживал связь с уцелевшими представителями своей группировки, обосновавшимися в Ливане. Более того, в 1995 году у Ильича были средства для организации убийства.
Эта версия представляется наиболее логичной и для Адриана Хенни: «(Сотрудничество с ЦРУ.— “Ъ”) делает версию мести со стороны его преданных товарищей куда более правдоподобной. Карлос сам убил двух человек, подозреваемых в предательстве в 1980-е годы… Даже то, что он был в тюрьме к тому времени… он мог активировать нескольких убийц… Другие возможные подозреваемые, на которых я мог бы указать,— греческие левые экстремисты».