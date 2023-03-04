«Черный сентябрь» в марте

Полвека назад в столице Судана Хартуме произошел теракт. Палестинские боевики из организации «Черный сентябрь», печально прославившейся убийством израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, захватили посольство Саудовской Аравии и взяли в заложники находившихся там дипломатов. После отказа США выполнять требования террористов они убили американских и бельгийского дипломатов и сдались местным властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены «Черного сентября» на террасе посольства Саудовской Аравии в Хартуме

Фото: Getty Images Члены «Черного сентября» на террасе посольства Саудовской Аравии в Хартуме

Фото: Getty Images

Нападение

1 марта 1973 года в посольстве Саудовской Аравии в Хартуме проходил прием в честь предстоящего отъезда на родину бывшего временного поверенного в делах США Джорджа Кертиса Мура и приезда нового посла США Клео Ноэла-младшего.

Не только в посольстве, но и во всем Хартуме царило праздничное настроение. Столица готовилась к празднику — первой годовщине подписания Аддис-абебского соглашения по проблеме Южного Судана (3 марта 1972 года), которое положило конец Первой суданской гражданской войне, длившейся 17 лет и унесшей около полумиллиона жизней.

Незадолго до окончания приема мимо здания посольства проехала машина президента страны Джафара Нимейри.

Нимейри и СССР Джафар Мохаммед Нимейри пришел к власти в результате военного переворота 25 мая 1969 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Революционного совета Демократической Республики Судан Джафар Мухаммед Нимейри делает запись в книге почетных гостей в мемориальном зале Воинской славы в Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости Председатель Революционного совета Демократической Республики Судан Джафар Мухаммед Нимейри делает запись в книге почетных гостей в мемориальном зале Воинской славы в Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости В ноябре 1970-го руководители Суданской коммунистической партии были арестованы. 11 мая 1971 года Нимейри объявил об официальном запрете коммунистической партии, а 25 мая объявил о создании Суданского социалистического союза (ССС) — единственной в стране легальной партии. 19 июля 1971 года Нимейри был свергнут в результате военного переворота, однако уже 22 июля в результате нового военного переворота вернулся к власти. Несколько дней спустя обвиненные в причастности к перевороту 19 июля руководители запрещенной компартии, в том числе ее генеральный секретарь Абдель Халек Махджуб Осман, были казнены. Военные советники из СССР и соцстран были высланы из Судана сроком на год. 15 сентября 1971 года Нимейри был избран президентом Судана, получив на выборах 99% голосов избирателей. В январе 1972-го он занял пост генерального секретаря ССС. В том же 1972-м советско-суданские отношения были возобновлены. В Судан вернулись 90 военных советников из СССР. Были завершены поставки танков согласно ранее заключенным договоренностям и достигнуты новые договоренности о поставках военных самолетов. В 1977 году Нимейри, недовольный тем, что СССР оказывает военную помощь соседней Эфиопии, выслал из Судана всех советских военных советников и членов их семей.

В посольстве Саудовской Аравии собрались главы почти всех действующих в стране дипломатических миссий. Отсутствовал только посол ФРГ Михаэль Йови. Он проводил экскурсию для прибывшей в Судан высокопоставленной делегации соотечественников.

Прием в саудовском посольстве заканчивался около 19:00. Гости допивали коктейли. Дуайен дипломатического корпуса посол Саудовской Аравии шейх Абдулла аль-Мальхук вручил Муру подарок — серебряный поднос. Два посла обменялись речами. Гости посольства выстроились во дворе в очередь для прощания с хозяином.

Возможно, из-за подготовки к праздничным торжествам рядом с посольством не было полиции. Отсутствовали даже сотрудники дорожной полиции, обычно помогающие машинам гостей съехаться перед подобным мероприятием или разъехаться после его окончания.

Вся охрана посольства состояла из одного ночного сторожа.

Гости все еще прощались с хозяином, когда на территорию посольства влетел джип Land Rover с дипломатическими номерами (автомобиль принадлежал местному представительству Движения за национальное освобождение Палестины («Фатх»), а один из нападавших был шофером представительства). Из машины выскочили семь человек. Они открыли огонь, приказав всем зайти в здание.

Нескольким гостям посольства удалось спастись. В момент штурма папский нунций Убальдо Калабрези разговаривал с Ноэлом у ворот посольства. Террористы схватили Ноэла, но ничего не сделали Калабрези. По мнению одного из дипломатов, сутану священнослужителя могли ошибочно принять за мусульманское одеяние. Посол Великобритании Реймонд Гордон Энтони Этерингтон-Смит ушел буквально за несколько минут до нападения. Посол Франции Анри Костил, услышав выстрелы, покинул здание через задний вход и перелез через ограду посольства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советский посол Феликс Федотов сумел ускользнуть от террористов

Фото: Посольство РФ в Республике Судан Советский посол Феликс Федотов сумел ускользнуть от террористов

Фото: Посольство РФ в Республике Судан

Посол СССР Феликс Федотов спрятался в саду и некоторое время спустя сумел покинуть территорию посольства. Позднее во время приема во дворце президента Судана он рассказал коллегам о своих переживаниях. Журналист и писатель Колин Легум в репортаже для лондонской газеты The Observer пересказывал слова Федотова так: «Я стоял в очереди одним из первых и прощался, когда ворвались четверо человек и стали стрелять в воздух. Их лица были закрыты шарфами. Я смог добраться до сада, где лег плашмя и пролежал до того времени, когда смог уйти. Это был интересный опыт, но одного раза мне хватило».

Посол Югославии Любомир Дрндич и посол Венгрии Лайош Бенсекович, находившиеся на солнечной террасе на крыше посольства, некоторое время прятались, а затем были отпущены вместе с большей частью дипломатов.

В заложниках остались два американца (Ноэл и Мур), временный поверенный в делах Бельгии Ги Эд (нападающие почему-то называли его «сионистским шпионом»), поверенный в делах Иордании Адли аль-Нассер и посол Саудовской Аравии аль-Мальхук с женой и четырьмя детьми.

Как рассказывали очевидцы, какая-то местная женщина убедила террористов отпустить жену и детей посла (позднее жена аль-Мальхука вернулась в посольство).

Нападающие были вооружены четырьмя автоматами «АК-47», тремя длинноствольными револьверами и гранатами. Посла Мура при штурме ударили пистолетом по голове. Двое дипломатов получили ранения от срикошетивших пуль. Ноэл был легко ранен в левую лодыжку. Бельгиец Ги Эд получил серьезное ранение в ногу.

В 20:15 террористы позволили врачам зайти в посольство и осмотреть раненых — дипломатов и ночного сторожа. Врачи потом рассказали, что два американца и бельгиец были связаны, а остальные заложники могли свободно передвигаться.

Ответственность за захват заложников взяла на себя организация «Черный сентябрь», совершившая к тому времени многочисленные теракты, наиболее известным из которых было убийство израильских спортсменов на летней Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Операция по захвату заложников в посольстве Саудовской Аравии в Хартуме носила название «Нахр-эль-Барид» («Холодная река», по названию лагеря палестинских беженцев в Ливане).

Ультиматум

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этот снимок был сделан всего за семь часов до нападения на посольство. На фото слева направо: Джордж Кертис Мур, Сара Энн Мур, Люсиль Ноэл, Клео Ноэл-младший. Вдовы убитых дипломатов прожили долгую жизнь — Сара Энн скончалась в 2007 году, Люсиль в 2010 году

Фото: Getty Images Этот снимок был сделан всего за семь часов до нападения на посольство. На фото слева направо: Джордж Кертис Мур, Сара Энн Мур, Люсиль Ноэл, Клео Ноэл-младший. Вдовы убитых дипломатов прожили долгую жизнь — Сара Энн скончалась в 2007 году, Люсиль в 2010 году

Фото: Getty Images

По данным посольства США, террористы прибыли в Судан из Бейрута (Ливан) с иорданскими паспортами за несколько недель до нападения на посольство.

Суданская официальная газета «Аль-Сахафа» сообщала другую версию. Террористы прибыли непосредственно перед нападением на самолете из Триполи (Ливия), их встретил высокопоставленный представитель «Фатха».

Впоследствии высказывалась и третья версия, частично совпадающая с первыми двумя: из Бейрута, где находилась штаб-квартира «Фатха», террористы прибыли в Ливию, а уже оттуда попали в Судан.

Захватившие посольство боевики выдвинули ультиматум, потребовав освободить из тюрем:

в США — отбывающего пожизненный срок палестинца Сирхана Сирхана, осужденного за убийство сенатора Роберта Кеннеди;

в Иордании — организатора убийства израильских спортсменов в Мюнхене Мухаммеда Дауда Уде, более известного по прозвищу Абу Дауд, и других членов «Фатха», арестованных вместе с ним (в источниках указывается разное число его соратников — 15, 16, 17), а также майора Рафеха Хиндави, Махмуда Халила и других обвиняемых в покушении на короля Иордании в 1972 году;

в Израиле — около 40 женщин-заключенных;

в ФРГ — лидеров группировки «Фракция Красной армии» (RAF) Андреса Баадера и Ульрику Майнхоф.

В случае невыполнения их требований террористы пообещали казнить заложников.

Президент Судана Джафар Нимейри поручил вести переговоры с террористами министру внутренних дел, вице-президенту страны генерал-майору Мохаммеду эль-Багиру Ахмеду и министру здравоохранения Гассиму Мохаммеду Ибрагиму. Глава Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат прислал телеграмму президенту Судана, призвав его не допустить еще одной «мюнхенской трагедии». Суданское руководство официально заявило, что власти не будут предпринимать попыток штурма — «чтобы не спровоцировать захватчиков на действия против заложников». По словам тех, кто побывал внутри здания, посольство было заминировано.

Когда стало известно о захвате посольства, у здания наконец появились полицейские, вооруженные дубинками. Толпу из примерно 200 любопытных и журналистов сначала отодвинули на 50 метров от здания. Журналистам, пытавшимся задать вопросы террористам через мегафон, один из полицейских, также через мегафон, посоветовал отойти подальше — чтобы в ответ не прозвучали выстрелы. Затем толпу отодвинули еще дальше. Вокруг посольства была расчищена зона безопасности размером примерно два квартала.

На пресс-конференции в Государственном департаменте США пресс-секретарь Чарльз Уильям Брей III отказался комментировать требование об освобождении Сирхана Сирхана, напомнив, что правительство США не поддается на шантаж террористов и не платит им выкуп. Надзиратели тюрьмы Сан-Квентин, в которой содержался Сирхан, получили приказ усилить наблюдение за заключенным.

1 и 2 марта министр внутренних дел Судана неоднократно связывался с террористами. Мохаммед эль-Багир Ахмед несколько раз сумел отодвинуть срок ультиматума. Сначала террористы настаивали выполнить их требования к семи часам утра 2 марта, потом согласились подождать до 14:00, затем до 19:00. На просьбу отодвинуть срок ультиматума еще на сутки они ответили отказом. Дедлайн был продлен всего на один час — до 20:00 2 марта.

Мохаммед эль-Багир Ахмед предлагал боевикам самолет и возможность свободно покинуть Судан с освобождением заложников по прибытии в другую страну. Готовность принять членов «Черного сентября» выразил Египет. Однако от вылета в Египет террористы отказались. Они предложили свой вариант — вылет в США в сопровождении самого Ахмеда и министра информации Судана. Этот вариант суданская сторона категорически отвергла — вылет был возможен только в арабскую страну.

В ходе переговоров боевики сильно сократили список своих требований.

Поскольку им не удалось захватить посла ФРГ, они не стали настаивать на освобождении руководителей RAF. А так как суданская сторона заявила, что не контактирует с «сионистским режимом», освобождения заключенных из израильских тюрем они тоже перестали требовать.

Представители правительства Иордании объявили, что не подчинятся требованиям об освобождении Абу Дауда и других заключенных. Ответ боевиков «Черного сентября» был таким: «Мы настаиваем и еще раз подтверждаем, что не покинем посольство, не освободим заложников и даже не гарантируем им жизнь, если палестинские заключенные, содержащиеся в тюрьмах реакционного режима Иордании, не будут освобождены».

Президент США направил в Судан представителя, которому были предоставлены самые широкие полномочия при ведении переговоров,— помощника заместителя госсекретаря Уильяма Макомбера-младшего. Макомбер имел опыт переговоров с террористами, хотя и довольно своеобразный. В январе 1973 года на Гаити три местных жителя захватили в заложники посла США Клинтона Нокса и генерального консула Уорда Кристенсена. В обмен на их освобождение террористы требовали освободить 12 политзаключенных, заплатить выкуп в размере $500 тыс. и предоставить самолет, чтобы они вместе с освобожденными политзаключенными могли вылететь в Мексику. Макомбер, прибыв на Гаити, передал президенту страны Жан-Клоду Дювалье инструкции правительства США — выкуп не платить. Власти Гаити тем не менее деньги заплатили (правда, всего $70 тыс. вместо требуемых $500 тыс.) и выполнили все остальные требования террористов. В Мексике 15 гаитян были задержаны, а выкуп возвращен властям Гаити.

Фотогалерея Олимпийский теракт Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жертвами олимпийского теракта стали 11 членов израильской сборной — четыре тренера, пятеро спортсменов и двое судей Фото: AP По одной из версий, причиной для теракта в Мюнхене стал отказ МОК палестинской молодежной федерации в участии в Олимпиаде

На фото: Али Салам, известный также под именем Абу Хассан, член Палестинской освободительной организации, которого называют вдохновителем акции Фото: AP В 2012 году немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о том, что власти ФРГ получили предупреждение от информатора из Бейрута о намерении палестинцев провести «инцидент» на Олимпийских играх в Мюнхене, однако отказались принять его во внимание В первых новостных репортажах, посвященных событиям в Мюнхене, сообщалось, что все заложники остались в живых, а все террористы убиты. О реальном положении вещей миру рассказал американский спортивный тележурналист Джим Маккей Фото: AP Захват заложников произошел в ходе второй недели соревнований. По версии создателей документального фильма «One Day in September», режим безопасности Олимпийской деревни был ослаблен в связи с играми Фото: AP Рано утром 5 сентября восемь членов палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в дом, где во время Олимпиады проживали израильские спортсмены. Штангисту Йосефу Романо удалось ранить одного из террористов, однако сам атлет был застрелен Фото: AP / str Палестинские террористы были вооружены автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами

На фото: канцлер ФРГ Вилли Брандт (в центре) и федеральный министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: AP Некоторым членам израильской сборной удалось спастись из здания уже после того, как оно было захвачено террористами. Спаслись и две спортсменки, которых разместили в другой части Олимпийской деревни Фото: AP Террористы, взявшие в заложники израильских спортсменов, потребовали до полудня освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 палестинцев и других неарабов, находящихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов, содержавшихся в западногерманских тюрьмах, а также еще 16 заключенных Фото: AP Переговоры с террористами продолжались в течение всего дня, палестницы отвергли предложения немецких властей обменять заложников на высокопоставленных лиц или освободить их в обмен на любую денежную сумму. Вечером террористы потребовали самолет до Каира, автобус и вертолеты, чтобы добраться с заложниками до аэропорта Фото: AP / File Террористы, участвовавшие в захвате заложников в Мюнхене, были опознаны как члены революционных боевых партий из лагерей беженцев в Ливане, Сирии и Иордании.

На фото: иракский националист Халид Духхам аль-Джавари, один из участников «Черного сентября» Фото: AP Власти ФРГ согласились с требованиями террористов доставить их в аэропорт, разработав при этом тайную операцию по освобождению заложников. Вокруг здания аэропорта расположились немецкие снайперы Фото: AP План немецких властей состоял в том, чтобы нейтрализовать террористов, как только они поднимутся на борт самолета, где находились переодетые полицейские Фото: AP Однако полицейских на борту не оказалось, что в итоге привело к срыву операции и гибели заложников Фото: AP Бронетехника прибыла на помощь немецкой полиции лишь к полуночи. Ее появление заставило террористов запаниковать и расстрелять часть заложников Фото: Imago / ТАСС По одной из версий, несколько заложников также попали под выстрелы полицейских. Остальные были застрелены террористами во время перестрелки Фото: ТАСС После инцидента 5 сентября Олимпийские игры в Мюнхене были приостановлены, впервые в новейшей истории соревнований

На фото: демонстрация перед немецким посольством в Тель-Авиве с требованиями прекратить Олимпиаду Фото: AP / Nash На следующий день после теракта на олимпийском стадионе в Мюнхене прошла поминальная служба, в которой приняли участие свыше 80 тыс. человек Фото: DPA / ТАСС После теракта в Мюнхене премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) и комитет обороны Израиля отдали секретный приказ «Моссаду» выследить и уничтожить ответственных за убийство спортсменов. Эта операция получила название «Гнев Божий» Фото: AP Следующая фотография 1 / 19 Жертвами олимпийского теракта стали 11 членов израильской сборной — четыре тренера, пятеро спортсменов и двое судей Фото: AP По одной из версий, причиной для теракта в Мюнхене стал отказ МОК палестинской молодежной федерации в участии в Олимпиаде

На фото: Али Салам, известный также под именем Абу Хассан, член Палестинской освободительной организации, которого называют вдохновителем акции Фото: AP В 2012 году немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию о том, что власти ФРГ получили предупреждение от информатора из Бейрута о намерении палестинцев провести «инцидент» на Олимпийских играх в Мюнхене, однако отказались принять его во внимание В первых новостных репортажах, посвященных событиям в Мюнхене, сообщалось, что все заложники остались в живых, а все террористы убиты. О реальном положении вещей миру рассказал американский спортивный тележурналист Джим Маккей Фото: AP Захват заложников произошел в ходе второй недели соревнований. По версии создателей документального фильма «One Day in September», режим безопасности Олимпийской деревни был ослаблен в связи с играми Фото: AP Рано утром 5 сентября восемь членов палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в дом, где во время Олимпиады проживали израильские спортсмены. Штангисту Йосефу Романо удалось ранить одного из террористов, однако сам атлет был застрелен Фото: AP / str Палестинские террористы были вооружены автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами

На фото: канцлер ФРГ Вилли Брандт (в центре) и федеральный министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: AP Некоторым членам израильской сборной удалось спастись из здания уже после того, как оно было захвачено террористами. Спаслись и две спортсменки, которых разместили в другой части Олимпийской деревни Фото: AP Террористы, взявшие в заложники израильских спортсменов, потребовали до полудня освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 палестинцев и других неарабов, находящихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов, содержавшихся в западногерманских тюрьмах, а также еще 16 заключенных Фото: AP Переговоры с террористами продолжались в течение всего дня, палестницы отвергли предложения немецких властей обменять заложников на высокопоставленных лиц или освободить их в обмен на любую денежную сумму. Вечером террористы потребовали самолет до Каира, автобус и вертолеты, чтобы добраться с заложниками до аэропорта Фото: AP / File Террористы, участвовавшие в захвате заложников в Мюнхене, были опознаны как члены революционных боевых партий из лагерей беженцев в Ливане, Сирии и Иордании.

На фото: иракский националист Халид Духхам аль-Джавари, один из участников «Черного сентября» Фото: AP Власти ФРГ согласились с требованиями террористов доставить их в аэропорт, разработав при этом тайную операцию по освобождению заложников. Вокруг здания аэропорта расположились немецкие снайперы Фото: AP План немецких властей состоял в том, чтобы нейтрализовать террористов, как только они поднимутся на борт самолета, где находились переодетые полицейские Фото: AP Однако полицейских на борту не оказалось, что в итоге привело к срыву операции и гибели заложников Фото: AP Бронетехника прибыла на помощь немецкой полиции лишь к полуночи. Ее появление заставило террористов запаниковать и расстрелять часть заложников Фото: Imago / ТАСС По одной из версий, несколько заложников также попали под выстрелы полицейских. Остальные были застрелены террористами во время перестрелки Фото: ТАСС После инцидента 5 сентября Олимпийские игры в Мюнхене были приостановлены, впервые в новейшей истории соревнований

На фото: демонстрация перед немецким посольством в Тель-Авиве с требованиями прекратить Олимпиаду Фото: AP / Nash На следующий день после теракта на олимпийском стадионе в Мюнхене прошла поминальная служба, в которой приняли участие свыше 80 тыс. человек Фото: DPA / ТАСС После теракта в Мюнхене премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) и комитет обороны Израиля отдали секретный приказ «Моссаду» выследить и уничтожить ответственных за убийство спортсменов. Эта операция получила название «Гнев Божий» Фото: AP Смотреть

В Хартум Макомбер-младший так и не попал. По разным версиям, то ли из-за проблем с радиосвязью в полете, то ли из-за ошибочной информации самолет, в котором он находился, совершил посадку в Каире. Макомбер ошибочно полагал, что террористы с заложниками прибудут в Египет. Когда недоразумение прояснилось, полет продолжился. Но из-за песчаной бури в Судане самолет совершил посадку в городе Асмэра (Эфиопия, в настоящее время — столица Эритреи). Там представитель Госдепартамента узнал, что его посредничество больше не требуется.

2 марта к оцепившим посольство полицейским присоединились военнослужащие. Напротив центрального входа был установлен крупнокалиберный пулемет, на крышах соседних домов залегли снайперы, к зданию были подтянуты, выражаясь словами одного американского журналиста, «уродливые советские бронетранспортеры». Это могло указывать на подготовку к штурму. Но штурма не произошло.

Расстрел в подвале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песчаную бурю в Судане называют «хабуб»

Фото: AFP Песчаную бурю в Судане называют «хабуб»

Фото: AFP

2 марта с 11:01 до 11:41 по вашингтонскому времени президент США Ричард Никсон провел пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос о требовании террористов освободить Сирхана Сирхана, президент Никсон сказал, что правительство США не может и не будет выполнять требования шантажистов. «Мы будем делать все для их освобождения, но не будем платить выкуп»,— заявил он.

По хартумскому времени конференция Никсона завершилась в 18:41.

В восьмом часу вечера террористы разрешили Ноэлу-младшему позвонить в посольство США.

— Есть новости? — спросил он.

— Нас слушают? — ответил работник посольства.

— Да.

— Высокопоставленный чиновник правительства США должен прибыть сегодня вечером.

— Будет слишком поздно,— сказал Ноэл.

На этом связь прервалась.

Незадолго до 20:00, когда истекал срок ультиматума, министр внутренних дел Судана связался с террористами. Он попросил передвинуть дедлайн на 14:00 следующего дня. Король Иордании Хусейн ибн Талал должен был к этому времени вернуться из Марокко, где он находился с визитом, и принять личное решение относительно судьбы Абу Дауда. До этого все заявления с иорданской стороны делались не от его лица. Глава боевиков продлевать ультиматум отказался.

Примерно в это же время песчаная буря — хабуб — накрыла Хартум. Именно из-за нее в Судан не попал представитель Госдепартамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокруг захваченного террористами посольства было выставлено оцепление. Здание посольства плохо видно из-за начинающейся песчаной бури

Фото: Getty Images Вокруг захваченного террористами посольства было выставлено оцепление. Здание посольства плохо видно из-за начинающейся песчаной бури

Фото: Getty Images

В 20:15 главарь боевиков позвонил Мохаммеду эль-Багиру Ахмеду сам и сказал, что, поскольку их требования не были выполнены, западные дипломаты будут казнены.

Вскоре после этого террористы предложили трем западным дипломатам написать прощальные письма родным. Клео Ноэла-младшего, Джорджа Мура и Ги Эда отвели в подвал, где расстреляли из «Калашниковых», выпустив в каждого по 20–30 пуль.

В промежутке между 21:06 и 21:30 по хартумскому времени суданские военнослужащие, стоявшие в оцеплении здания, услышали прозвучавшие в посольстве выстрелы.

В 21:35 посол Саудовской Аравии позвонил на радиостанцию «Омдурман» и сообщил, что западные дипломаты убиты. Мохаммед эль-Багир Ахмед связался по телефону с главарем террористов. Тот подтвердил смерть дипломатов и заявил, что иорданский поверенный в делах и саудовский посол — на очереди.

Конец осады

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Судана Джафар Нимейри из-за захвата палестинскими террористами западных дипломатов в заложники оказался в сложном положении — между США и арабским миром

Фото: / Reuters, / Reuters Президент Судана Джафар Нимейри из-за захвата палестинскими террористами западных дипломатов в заложники оказался в сложном положении — между США и арабским миром

Фото: / Reuters, / Reuters

На следующее утро, когда песчаная буря закончилась, закончилась и операция «Холодная река». По суданской версии, президент Нимейри, узнав о смерти заложников, приказал прекратить переговоры с террористами и заявил, что они не смогут покинуть Судан. По версии «Черного сентября» (соответствующее заявление было опубликовано в Бейруте), члены организации сами решили сдаться суданским властям «из чувства глубочайшего уважения» к Нимейри.

Через 60 часов после захвата посольства боевики вышли из здания, демонстрируя жест «виктори». Они не были похожи на арестантов. На них не надели наручники. Террористы обменивались репликами с полицейскими и людьми в толпе. На двух легковых автомобилях их доставили в армейскую казарму.

Из посольства также вынесли завернутые в мешковину тела убитых дипломатов. По сообщению сотрудника американского консульства, тела убитых было сложно опознать из-за множества пулевых ранений.

Президент Ричард Никсон, узнав о смерти дипломатов, сделал официальное заявление, в котором, в частности, сказал: «С чувством глубочайшей скорби я узнал о террористическом акте, унесшем жизни посла Клео Ноэла и заместителя главы миссии Джорджа Кертиса Мура. Соединенные Штаты выражают глубочайшую уверенность, что виновные в этом преступлении предстанут перед правосудием. Это трагическое событие еще раз подчеркивает, что всем странам необходимо занять жесткую позицию по отношению к угрозе международного терроризма». По распоряжению президента в Белом доме, Государственном департаменте и во всех посольствах США были наполовину приспущены флаги — вплоть до похорон Ноэла и Мура. В Судан был отправлен самолет, в котором летели дети Ноэла и Мура. В том же самолете находились два гроба.

Президент Судана направил президенту США телеграмму, пообещав по всей строгости разобраться с членами «Черного сентября».

Председатель исполкома ООП Ясир Арафат направил телеграмму президенту Судана, сообщив, что возглавляемая им организация «не имеет никакого отношения к инциденту в Хартуме».

5 марта в аэропорту Хартума состоялась церемония прощания с убитыми дипломатами. На ней не присутствовали представители арабских стран, кроме Египта (убитый бельгийский дипломат родился в Каире). В Вашингтоне прощание с Ноэлом и Муром прошло в Национальной пресвитерианской церкви.

6 марта радио и телевидение Судана передали речь президента, в которой тот обвинил хартумское представительство «Фатха» в нападении на посольство Саудовской Аравии и убийстве западных дипломатов.

Джафар Нимейри объявил, что все представительства палестинских организаций в стране будут закрыты, а боевики «Черного сентября» предстанут перед судом за убийство в соответствии с законами Судана. Суданское законодательство предусматривало смертную казнь.

Как заявил президент, представитель «Фатха» в стране Фауваз Ясин покинул Судан на ливийском самолете за несколько часов до нападения на посольство, он потребовал экстрадиции Ясина от «арабской страны, где он сейчас находится». Президент Нимейри также потребовал от главы ООП Ясира Арафата публично осудить операцию «Черного сентября».

По подозрению в причастности к захвату посольства был арестован, но затем отпущен без предъявления обвинений глава хартумского представительства ООП.

6 марта Ричард Никсон выступил в здании Государственного департамента с речью по случаю открытия мемориальной доски с именами сотрудников внешнеполитического ведомства, героически или трагически погибших за рубежом. На ней были и имена Клео Ноэла-младшего и Джорджа Кертиса Мура. Президент Никсон сказал: «Я не только выражаю политическую позицию Соединенных Штатов, но и предлагаю другим правительствам во всем мире занимать такую же позицию в отношении международных вымогателей и шантажистов».

Не по всей строгости закона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гробы с телами убитых дипломатов были доставлены на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Погибшим были отданы воинские почести. Присутствовали члены семей погибших и госсекретарь США Уильям Роджерс

Фото: Getty Images Гробы с телами убитых дипломатов были доставлены на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Погибшим были отданы воинские почести. Присутствовали члены семей погибших и госсекретарь США Уильям Роджерс

Фото: Getty Images

Кроме семи боевиков, участвовавших в захвате посольства, суданские власти арестовали также троих сотрудников хартумского представительства «Фатха». В октябре 1973 года двое, шофер Хуссейн Ахмед Хуссейн и телеграфист Карам Махмуд Аррам, были выпущены на свободу в связи с отсутствием доказательств их вины. Предварительные слушания по делу неоднократно откладывались, так как в августе 1973 года 18 из 22 адвокатов защиты были арестованы за антиправительственные высказывания.

В марте 1974-го наконец было объявлено, что следственная комиссия выдвинула против восьми арестованных обвинения в убийствах, незаконном лишении свободы и нелегальном использовании оружия.

В первую годовщину теракта дата начала суда так и не была назначена.

Суд начался 1 июня 1974 года.

Впервые суд над террористами-арабами проходил в арабской стране. На суданские власти оказывалось давление с двух сторон. США требовали смертной казни для террористов, палестинские организации — их полного оправдания.

Во время суда над террористами в США произошел небольшой скандал. В прессе со ссылкой на вызывающие доверие источники появилось сообщение о том, что служба безопасности Госдепартамента обнаружила факт исчезновения каблограмм, связанных с убийством дипломатов в Хартуме. Предположительно, в них содержалась следующая информация: террористы признались, что убили заложников после того, как услышали по радио, что Никсон отказался принять их требования. Это противоречило заявлениям пресс-секретаря Госдепартамента Чарльза Уильяма Брея III о том, что террористы с самого начала планировали убить дипломатов. Требование уничтожить каблограммы было отправлено также в Хартум, сохранилась копия такого сообщения. Неизвестно, какая структура отдала приказ об уничтожении — Госдепартамент или Белый дом, но было очевидно, что подобное решение мог принять только очень высокопоставленный госслужащий. История развития не получила.

В ходе суда пресса не сообщала имена подсудимых, за исключением одного. Посол Саудовской Аравии ранее встречался с главарем боевиков и опознал его. Захватом посольства командовал 27-летний Ризиг Абу Гассан, ведущий ежедневной программы «Голос Палестины» на суданском радио.

Все восемь подсудимых отказались признать себя виновными в незаконном лишении свободы, нелегальном использовании оружия и убийствах. При этом они признавали, что застрелили трех дипломатов. Абу Гассан заявил, что только президент Никсон виноват в этих смертях, так как не выполнил предъявленные ему требования.

На вопрос, зачем было выпускать в каждого из убитых по 20–30 пуль, Абу Гассан ответил: «Ненависть к американскому империализму была в тот момент так сильна в наших сердцах, что мы не могли прекратить огонь».

15 июня прокурор потребовал для подсудимых самого сурового наказания, не уточнив, какого именно. По суданским законам высшей мерой наказания за убийство была смертная казнь через повешение.

Сторона защиты утверждала, что дело является политическим и подсудимых необходимо оправдать. Сторона обвинения на это отвечала, что Судан не находится в состоянии войны со странами, чьи послы были убиты, а поддержка Суданом борьбы палестинцев за свои права не означает, что палестинцам выдана лицензия на убийство дипломатов в Судане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила Джорджа Кертиса Мура на Арлингтонском национальном кладбище

Фото: Arlington National Cemetery Могила Джорджа Кертиса Мура на Арлингтонском национальном кладбище

Фото: Arlington National Cemetery

24 июня 1974 года все восемь подсудимых были приговорены к пожизненному заключению. Через несколько часов после вынесения приговора президент Джафар Нимейри снизил всем срок заключения до семи лет и принял решение передать их Организации освобождения Палестины, «законному представителю палестинского народа», для приведения приговора в исполнение.

25 июня США отозвали своего посла из Судана и осудили действия правительства Судана (полгода спустя американский посол вернулся в страну).

28 июня Госдепартамент США был проинформирован, что осужденные за убийство дипломатов находятся в египетской тюрьме. В начале июля в прессе появились сообщения о том, что руководство Организации освобождения Палестины ведет с египетскими властями переговоры об их освобождении.

В ноябре 1974 года террористы из Организации Абу Нидаля, захватившие самолет компании British Airways, требовали в числе прочего освобождения восьмерых членов «Черного сентября» из египетской тюрьмы. В марте 1975-го сообщалось, что восьмерка все еще находится в заключении в Египте. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Руководитель «Черного сентября» Али Хасан Саламе (Абу Хасан), один из авторов операции по захвату заложников в посольстве, был убит агентами израильской спецслужбы «Моссад» в Бейруте 22 января 1979 года (рядом с машиной, в которой он ехал на день рождения матери, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль).

В декабре 2006-го Государственный департамент США рассекретил и опубликовал документ, датируемый июнем 1973 года. В нем говорится, что террористическая операция в Хартуме была спланирована и проведена с ведома и при полном одобрении главы ООП и «Фатха» Ясира Арафата.

Алексей Алексеев