Крупнейшие банки США не пошли на поводу у ситуации на рынке

JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, входящие в топ-5 американских банков по объему активов, опубликовали квартальную отчетность, показав рост прибыли и выручки. Ключевые финансовые показатели банков по итогам первых трех месяцев года превысили прогнозы аналитиков, несмотря на непростую ситуацию на рынке после банкротства нескольких американских региональных банков и коллапса второго по величине швейцарского банка Credit Suisse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, занимающие соответственно первое, третье и четвертое место в пятерке крупнейших банков США, традиционно первыми публикуют свою отчетность. В этом году их отчетности рынок ждал с особым вниманием, учитывая, что минувший март стал одним из самых сложных периодов для банковской индустрии из-за краха американских Silicon Valley Bank и Signature Bank и швейцарского Credit Suisse. Комментируя на прошлой неделе эту ситуацию, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон отметил, что негативные последствия этих событий будут «ощущаться еще долгие годы». Тем не менее отчетность JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo за первый квартал оказалась вполне положительной.

Прибыль JPMorgan (.pdf) выросла на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года и составила $12,6 млрд, или $4,1 на одну акцию.

Выручка выросла на 25%, до $38,3 млрд, что является рекордным показателем для банка. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали выручку на уровне $36,1 млрд и прибыль в размере $3,41 на одну акцию.

Выше прогнозов аналитиков оказался и общий объем депозитов в квартале — они достигли $2,38 трлн, в то время как аналитики ожидали $2,35 трлн. Чистый процентный доход вырос на 49% и составил $20,8 млрд. Акции JPMorgan Chase на Нью-Йоркской фондовой бирже реагируют на публикацию отчетности ростом на 7,5%.

Чистая прибыль Citigroup в первом квартале составила $4,6 млрд (рост на 7%), или $2,19 на одну акцию, при выручке в $21,4 млрд (рост на 12%). При этом аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль на уровне $4,3 млрд, а выручку — порядка $19,99 млрд. Чистый процентный доход Citigroup вырос на 23% и составил $13,3 млрд. Объем депозитов практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и с аналогичным периодом 2022 года — $1,33 трлн.

А вот выручка подразделения инвестиционного банкинга упала на 25%, до $774 млн, на фоне «геополитической неопределенности, возросшей макроэкономической неопределенности и волатильности».

Все эти факторы привели к тому, что в первом квартале глобальный рынок слияний и поглощений упал до самого низкого уровня за последние более чем десять лет. Акции Citigroup в Нью-Йорке растут почти на 3%.

Четвертый по объему активов в США банк Wells Fargo сообщил о 32-процентном росте прибыли в первом квартале — $4,99 млрд, или $1,23 на одну акцию (.pdf). Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль на одну акцию в районе $1,13. Выручка банка выросла на 17%, до $20,73 млрд, что также превысило прогнозы аналитиков. Чистый процентный доход взлетел на 45%, до $13,3 млрд. При этом непроцентный доход упал на 13%, до $7,4 млрд. Снизился и общий объем депозитов — на 8% по сравнению с первым кварталом 2022 года и составил $1,36 трлн. Акции Wells Fargo на внебиржевых торгах выросли на 3%, а затем в ходе торгов начали падать, сейчас они теряют около 1%.

Алена Миклашевская