В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за лесных пожаров

С начала года в Свердловской области возбудили 25 административных и одно уголовное дело из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отказались комментировать «Ъ-Урал» детали уголовного дела, поскольку следственные мероприятия до сих пор продолжаются.

С начала пожароопасного периода в регионе произошло 33 природных пожара на общей площади почти 530 га. Сейчас мониторинг пожароопасной обстановки проводят 55 групп всех видов.

Напомним, сейчас спасатели ликвидируют пожар в природном парке «Бажовские места», где на заболоченной территории горит сухая трава.

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