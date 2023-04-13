Спасатели потушили пожар в природном парке «Бажовские места»

Сотрудники Уральской авиабазы потушили лесной пожар в природном парке «Бажовские места». В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что возгорание началось по вине местных жителей.

По данным спасателей, на болотистой местности в «Бажовских местах» горела сухая трава. В ликвидации пожара принимали участие более 20 человек. Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров была проложена минерализованная полоса.

Накануне в регионе действовало 14 лесных пожаров, из которых десять удалось потушить, а три локализовать.

В свердловском ГУ МЧС ранее сообщили, что из-за лесных пожаров было возбуждено уголовное дело.

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