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Коммерсантъ FM
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Медведев: Польша непременно исчезнет в случае войны НАТО с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о быстрой победе НАТО в потенциальной войне против России. Экс-президент России уверен, что в случае такого конфликта Польша перестанет существовать.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна непременно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром»,— написал господин Медведев в Twitter.

Свою реплику зампред российского Совбеза представил на английском и польском языках.

Сегодня, 14 апреля, Twitter ограничил доступ из Германии и Польши к посту российского экс-президента под заголовком «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». За несколько дней до этого, 10 апреля, владелец соцсети Илон Маск публично отказался удалять этот твит.

Григорий Лейба

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