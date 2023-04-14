Медведев: Польша непременно исчезнет в случае войны НАТО с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о быстрой победе НАТО в потенциальной войне против России. Экс-президент России уверен, что в случае такого конфликта Польша перестанет существовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна непременно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром»,— написал господин Медведев в Twitter.

Свою реплику зампред российского Совбеза представил на английском и польском языках.

Сегодня, 14 апреля, Twitter ограничил доступ из Германии и Польши к посту российского экс-президента под заголовком «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». За несколько дней до этого, 10 апреля, владелец соцсети Илон Маск публично отказался удалять этот твит.

Григорий Лейба