В Германии и Польше ограничили доступ к твиту Медведева об «исчезновении Украины»

Показ в сети микроблогов Twitter поста заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он заявил о том, что «Украина никому не нужна», и предрек уничтожение этой страны, ограничен для пользователей в Германии и Польше.

«Твит скрыт в Германии, Польше, согласно местному законодательству»,— отмечается в сообщении, распространенном соцсетью.

Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов в комментарии «РИА Новости» заявил, что «без ответа это не останется».

Под ограничения подпал опубликованный 8 апреля твит зампреда Совбеза России под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна», далее текст разбит на шесть пунктов, в которых господин Медведев аргументирует, почему украинское государство «не нужно» Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также России и самим украинским гражданам. В связи с этим Дмитрий Медведев считает, что Украина «неизбежно исчезнет» и перестанет существовать как самостоятельное государство.

Некоторые пользователи соцсети призвали владельца Twitter Илона Маска удалить твит Дмитрия Медведева. Он отказался, мотивировав это тем, что «решать должны сами читатели», а все новости без исключения «в той или иной степени являются пропагандой».

Александр Кислов