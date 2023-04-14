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Коммерсантъ FM
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Крупная бытовая техника в России подорожала на 8–10% на фоне ослабления рубля

Отпускные цены на крупную бытовую технику в России растут в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля, сообщили «Ъ» несколько дистрибуторов и ритейлеров. Они отмечают, что цены растут как на товары, ввозимые по параллельному импорту, так и на технику, поставленную в Россию официально, например из Китая.

Китайская компания Hisense сообщила «Ъ», что цены на ее климатическое оборудование с 12 апреля повысились на 4–8%. Как следует из имеющихся в распоряжении «Ъ» писем, входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% из-за «значительного повышения цен на исходные материалы». Аналогичные письма магазины получили от китайской Midea: компания уведомляла, что с 20 марта повысила цены на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee «в среднем на 5%».

Между тем «Ъ» обнаружил рост розничных цен на электронику, в том числе в крупных магазинах, причем гораздо существеннее, чем уровень, подтверждаемый ритейлерами и производителями. В частности, с 7 по 12 апреля в «М.Видео» повышались цены на отдельные модели телевизоров Samsung (с 64,9 тыс. руб. и скидкой 5 тыс. руб. до 74,9 тыс. руб.) и Realme (c 23,9 тыс. до 26,9 тыс. руб.), холодильников Gorenje (c 41,9 тыс. до 53,9 тыс. руб.). В «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что речь идет не о повышении цен, а о завершении промоакций.

На утренних торгах Мосбиржи 7 апреля курс доллара вырос до 83 руб./$, курс евро поднимался выше 91 руб./€ впервые с апреля 2022 года. Однако позднее цена скорректировалась и установилась на уровне 81 руб. за доллар и 89 руб. за евро. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что это рыночные колебания, которые зависят от баланса импорта и экспорта. Сегодня, 14 апреля, по состоянию на 12:55 мск курс доллара на Московской бирже составляет 81,5 руб./$, курс евро — 90,18 руб./€.

Подробнее о росте цен на бытовую технику в РФ — в публикации «Ъ» «Холодильники раздуло от долларов».

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