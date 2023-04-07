Курс рубля отыграл утренний провал к доллару и евро

Курс рубля отыграл часть утренних потерь к доллару США и евро на дневных торгах, следует из данных Московской биржи.

К 12:37 мск доллар вырос до 83,07 руб. (+2,09%) за единицу. Евро, по данным на 12:51, прибавил 2,11% и поднялся до 91,03 руб. за единицу.

К 14:35 доллар опустился до 81,51 руб. (+0,14%) за единицу. Евро — до 89,19 (+0,03%).

Сегодня днем, 7 апреля, Минфин РФ отчитался о расходах бюджета за первый квартал 2023 года: по предварительным данным, объем доходов федерального бюджета за январь—март 2023 года составил 5,677 трлн руб., расходов — 8,077 трлн руб.

Григорий Лейба