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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превысил 83 рубля, евро выше 91 рубля впервые за год

Курс доллара на утренних торгах вырос до 83 руб./$, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро в моменте поднимался выше 91 руб./€. В предыдущий раз доллар торговались выше такого значения 6 апреля 2022 года.

По данным на 12:37 мск, доллар рос на 2,09%, до 83,07 руб./$. К 12:40 мск доллар замедлил рост до 83,04 руб./$. Евро, по данным на 12:51, прибавлял 2,11%, поднимаясь до 91,03 руб./€, а юань рос на 2,47%, до 12,09 руб./юань.

С начала 2023 года доллар подорожал более чем на 17%. «Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры»,— сказал 6 апреля министр финансов России Антон Силуанов.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о динамике курса — в материале «Рубль на властном слове».

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