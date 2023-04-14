Автомобили закрываются от владельцев

Автомобилисты остались без дубликатов ключей: официальные сервисы не могут их легально изготавливать из-за того, что европейские бренды отключили российских дилеров от своего лицензионного программного обеспечения. Водителям приходится обращаться к услугам нелегальных посредников, что обходится в несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, подобные манипуляции могут оказаться еще и рискованными. Тему продолжит Владислав Викторов.

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Похоже, автодилеры так до конца и не научились обходить ограничения западных автопроизводителей. После того, как в конце 2022 года крупные европейские компании отключили их от своего программного обеспечения, многие продавцы уверяли, что уже работают над системой, которая позволит преодолеть эти запреты.

Но если скинуть ошибки официальные сервисы еще и могут, то вот выпустить дубликат ключа — нет. Впрочем, мало кто вообще в России может это сделать, сообщил “Ъ FM” сотрудник одного из столичных техцентров Павел:

«У меня был один подобный случай с автомобилем Mercedes-Benz совсем недавно. Автовладелец потерял ключ, и у него отвязался второй. Он обратился к дилеру, но там ответили, что не могут с этим помочь, так как программное обеспечение проходит через сервис концерна, который закрыт.

Как в этой ситуации поступать владельцу, пока еще никто сказать не может.

Мы связывались с ребятами, которые занимаются непосредственно перепрошивкой автомобилей, но и они тоже ничего сделать не могут».

К слову, проблема касается не только Mercedes-Benz, но еще и автомобилей массового сегмента, например, Kiа и Skoda, выпущенных после 2018 года. Решить ее можно, в частности, с помощью VPN и взломанных программ автопроизводителей. В идеале еще и VIN-номер должен быть не российским, но и это не критично, рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Для моделей Mercedes-Benz это удовольствие стоит в районе 220-350 тыс. руб., BMW — 100-150 тыс. руб., Volvo — в районе 150 тыс. руб., Range Rover — 250 тыс. руб. Самая большая проблема именно с первым автопроизводителем. Нужно через даркнет подключаться к специальной программе, при этом если официалы запалят, что VIN российский, то могут отрубить перепрошивку. Но есть компании, которые просто продают этот доступ. В среднем сеанс стоит в районе €1 тыс.-€1,5 тыс.».

Но при обращении в подобные компании нужно учитывать все риски. Ведь, как правило, люди, которые будут перепрошивать ключ и блок питания, могут быть даже не связаны напрямую ни с одним сервисным центром, подчеркнула совладелица компании «Автосвита» Мария Посеницкая:

«Конечно, это не может быть полностью безопасным. Ведь теоретически тот, кто будет заниматься перепрошивкой, может задать такой же код на сторонний ключ, и получится, что дубликат окажется не только у владельца. Но я не слышала пока о таких инцидентах. Однако если это проверенный технический специалист, который запрограммирует, поставит код на ключ для автомобиля, то, в общем, все нормально».

Если же и делать дубликат по серой схеме, то сразу два экземпляра, или придется заранее подготовить внятное объяснение того, почему у вас некомплект, иначе вопросы возникнут уже у страховой, заметил замгендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Если человек, у которого неполный комплект ключей, пытается машину застраховать по каско, ему будут задавать вопрос о том, где второй экземпляр. Если его не будет, то теоретически может последовать отказ в страховке по риску хищения. Если комплект полный, то никакая страховая компания, естественно, не поймет, что это дубликат».

При этом научатся ли дилеры в ближайшее время проводить подобные манипуляции с ключами, неизвестно. Например, в «Автодоме» ситуацию с дубликатами комментировать “Ъ FM” не стали, а в «Авилоне» лишь подтвердили сам факт наличия проблемы.

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