Под Тамбовом закрылся крупный мусорный полигон

Находящийся в Тамбовском районе под управлением ООО «Комэк» крупный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) прекратил принимать мусор с 1 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В ТСК отметили, что «Комэк» уведомил регоператора о закрытии в январе.

В компании со ссылкой на данные «Комэка» рассказали, что проверка Росприроднадзора в 2021 году выявила остаточную мощность полигона в 288,9 тыс. кубометров, или в 231,2 тыс. т. При этом повторное обследование полигона специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» установило мощность на конец ноября 2022 года в 28,8 тыс. кубометров (23 тыс. т). «Таким образом, с учетом прогноза объемов поступления отходов на полигон, еще в 2022 году "Комэку" было понятно, что вместимость объекта будет исчерпана 31 января 2023 года»,— сообщили в ТСК.

Регоператор «в кратчайшие сроки» провел переговоры о вывозе мусора из Тамбова и Мичуринска вместо этого полигона на объекты в Рассказовском и Жердевском районах. В ТСК отметили серьезное удорожание транспортировки ТКО «из-за значительного увеличения расстояния передвижения спецтехники».

Ранее закрытия полигона потребовала транспортная прокуратура. По ее данным, объект находится в шестой подзоне местного аэропорта, что запрещено Воздушным кодексом. К рассмотрению ее иска Ленинский райсуд Тамбова приступил 2 февраля. В «Комэке» заявляли «Ъ-Черноземье» о несогласии с ведомством и, не уточняя даты, говорили, что полигон «будет закрыт после того, как исчерпает свою вместимость».

Подробнее об этих и других претензиях правоохранительных органов к «Комэку» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Силовики прикрывают отходы».

Александр Прытков