Долларам предпочитают рубли

Валютные вкладчики начали активно уходить в рубли, объем конвертаций вырос вдвое, заметили в «Сбере». В начале апреля 2023 года клиенты крупнейшего банка переводили из валюты в рубли в среднем $26,5 млн в день, пишет РБК. Это вдвое превышает средние значения первого квартала. Аналитики называют такое поведение аномальным. С чем же оно связано? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В самом «Сбере» уход клиентов в рубли объясняют ослаблением национальной валюты. Долгое время доллар находился в районе отметки в 60, и было, как говорят в банке, «психологически тяжело» его продавать, особенно если валюту покупали дороже. А тут курс достиг отметки в 80, совсем как год назад. Этот рубеж доллар преодолел в начале апреля, и тогда же и усилилась конвертация. Это «не лавинообразная история, но тренд есть», пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбера» Сергей Широков.

Однако такое поведение вкладчиков скорее аномально, заметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Обычные люди, как правило, продают активы, валюту или акции, когда они дешевеют, и покупают, когда дорожают, а не наоборот.

Получается, что сейчас вкладчики режут курицу, которая несет золотые яйца. То есть конвертируют быстро дорожающие доллары и евро в столь же быстро обесценивающиеся рубли.

Не исключено, что причина аномалий в очередном продлении ограничений на снятие валюты со вклада».

Этот порядок ЦБ в очередной раз продлил до 9 сентября 2023-го. По-прежнему с валютного депозита можно снять до $10 тыс., если счет был открыт до 9 марта 2022 года. Если позже, то клиенту выдадут всю сумму только рублями. И, видимо, вкладчики потеряли надежду увидеть свою валюту.

Но, опять же, аналитики гадают, почему это произошло сейчас. Доллар и евро еще могут подрасти, и пока нет оснований для разворота тренда. И когда он произойдет, никто не знает, подчеркнул управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Прогнозы относительно курса сейчас строятся в меньшей степени на экономических предпосылках и в большей — на геополитических. Поэтому даже для опытных трейдеров неочевидно, когда наступит оптимальный момент для реализации удерживаемых валютных сбережений, что уж говорить про обычных граждан. Здесь, вероятно, и не требуется возникновения каких-то совсем уж громких информационных поводов».

Действительно достаточно того, что долговая нагрузка растет. К декабрю 2022-го объем кредитов населения приблизился к рекордным 28 трлн руб., подсчитали в ЦБ. Россиянам просто нужны деньги, и они снимают валюту с принудительной конвертацией в рубли, пояснил Юрий Беликов из «Эксперт РА»:

«Скорее всего то, что можно было снять в рамках лимитов, уже забрали из банков. Ограничения по валютным сбережениям сохраняются. Соответственно, в общем-то, есть понимание, что в какой-то момент наиболее целесообразно провести эту конвертацию и либо закрыть текущие долговые потребности, либо просто не отказывать себе в каких-то расходах, которые представляются актуальными».

И все же до конца непонятно, что именно заставило россиян избавляться от «токсичных фантиков», как называл валюту глава Минфина Антон Силуанов. Главное, что на руках-то у населения находятся рекордные объемы — $100 млрд наличными по состоянию на февраль 2023-го, их-то россияне едва ли торопятся конвертировать.

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Александр Рассохин