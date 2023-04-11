От рубля ждут большей стабильности

Риски для рубля сохраняются, и экономисты ждут дальнейших колебаний. Вместе с тем курс национальной валюты привлек внимание финансовых властей. После того, как ранее доллар дорожал, ЦБ постарался успокоить рынки. По словам первого зампреда Алексея Заботкина, пик пройден, дальше динамика курса должна быть более гладкой. Что об этом говорят на рынке? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объяснения ЦБ и Минфина оказались банальными, по сути, их представители повторили то, о чем говорил министр Антон Силуанов: курс рубля слабел из-за баланса импорта и экспорта. Если чуть точнее, то валютная выручка упала из-за потолка цен на российское сырье. Снижение было резким, отсюда и такая динамика курса. Но теперь показатели должны зафиксироваться на новых значениях, и колебания сократятся. Конспирологические версии с выходом из России корпорации Shell ЦБ и Минфин раскритиковали.

В свою очередь, директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков все еще сомневается: «Я бы не был столь оптимистичен. Комментарии носят успокаивающий характер, таковые и должны озвучиваться мегарегулятором. Просто движения экспорт-импорт к таким результатам привести не могли. Так что стоит ожидать тех или иных новостей.

Мы отлично понимаем, что снижение притока экспортной выручки на фоне выхода иностранных инвесторов может легко спровоцировать еще один период ослабления рубля.

Ликвидности просто не хватает, ее отсутствие создает дополнительные риски волатильности, и мы наблюдаем импульсное ценообразование на рубль».

Что такое «импульсное ценообразование»? На прошлой неделе, например, в понедельник доллар стоил 77 руб., а в пятницу — 83 руб. Такие колебания вызывают панику на рынке. Хотя, если вдуматься, рубль теряет в цене постепенно с декабря 2022 года, когда западные ограничения на нефть вступили в силу. Даже сокращение добычи не остановило национальную валюту от падения.

И последствия эмбарго и ценового потолка себя еще не исчерпали, подчеркнул главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «А с чего мы взяли, что тенденция первых трех месяцев 2023-го по снижению экспортной выручки прекратится? Она обещает снижаться весь год, потому что, как известно, самые серьезные ограничения в отношении российского энерго-сырьевого экспорта вступили как раз в самом конце 2022 года.

Может быть, резких скачков будет не так много, но отметка в 90 руб. за доллар, думаю, вполне вероятна».

Кроме того, с тех пор росла ставка ФРС, и сбережения в долларах стали более привлекательными, что потенциально могло подстегнуть спрос. На этом фоне собеседники “Ъ FM” ждут от ЦБ не только вербальных интервенций, но даже и повышения ключевой ставки. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что это вполне возможно. Но при планируемом дефиците бюджета в 3 трлн руб. курс по 80 выгоден властям.

Так что вряд ли они будут пытаться его менять, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «На прошедшей неделе финансовые власти никоим образом рубль не поддерживали. Не было заявлений о том, что нацвалюта слишком слаба. Минфин и ЦБ просто игнорировали то, что с ней происходило. Если говорить экономически, то, скорее всего, все-таки курс рубля — это 65-75. У нас положительный торговый баланс и, в принципе, до сих пор положительный текущий счет операций. А 83 за доллар — это уже слишком много».

С этим солидарно Минэкономразвития: среднегодовой курс, по подсчетам ведомства, не должен был превысить 70 руб. Сейчас этот прогноз, очевидно, не сбывается. Так, торговый день 10 апреля, даже несмотря на вербальные интервенции ЦБ и Минфина, закончился для доллара положительно — американская валюта прибавила еще 50 коп.

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