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Коммерсантъ FM
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Валютному контролю предписали смягчиться

На какие меры может пойти Центробанк

Россия не может полностью оказаться от валютного контроля, но постепенно начала его смягчать, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, ограничения на оборот иностранных денег должны защищать страну от санкционного давления и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом усиление валютного контроля ухудшит ситуацию и отрицательно скажется на темпе роста экономики, и Центробанк на таком фоне не считает нужным возвращаться к репатриации в страну валютной выручки, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям, на наш взгляд, этого не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, позволяет им оплачивать необходимый импорт. А он нам тоже нужен и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих и так далее. Поэтому здесь необходимых каких-то действий не нужно. Наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку, мы следим за этим. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательств такой репатриации экспортной выручки».

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ, согласно которому нельзя вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. Центробанк в начале апреля 2023-го смягчил требования к торговле валютой физическими и юридическими лицами, а также правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса. В частности, регулятор отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами до $15 тыс.

Но какие в этом случае сценарии валютного контроля еще возможны? На этот вопрос ответил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «С одной стороны, у нас высокая степень запутанности процедур валютного контроля, который существует, по крайней мере, на низовом уровне, с другой — достаточно высокий уровень либерализма на верхнем. Наличие возможности вывоза капитала может косвенно свидетельствовать о том, что инструмент используется недостаточно эффективно.

Думаю, ЦБ будет закрывать глаза на те нарушения валютного контроля, которые не исключены у крупных экспортеров и импортеров.

Понятно, что там решаются крупные задачи и нет смысла репатриировать выручку. С другой стороны, если мы не берем военный фактор, то это, по большому счету, вывоз капитала, который необходим стране для экономического роста.

Так что, если у нас пересечение границы и сами платежи будут сосредоточены, условно говоря, в одном финансовом и бюрократическом "окне", то все проблемы могут решиться как бы сами собой. Можно вспомнить период на излете СССР, когда все внешнеторговые расчеты могли вестись только через Внешторгбанк и несколько уполномоченных зарубежных банков. Но Эльвира Набиуллина представляет все-таки либерально-экономическую школу, и на такие радикальные меры может пойти, наверное, только по прямому указанию».

Зачем ЦБ предписывал банкам увеличить объем средств на резервных счетах

Также во время выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина коснулась российского ипотечного портфеля, где есть «нехорошие тенденции». По ее словам, проблема в так называемой ипотеке с кешбэком или кредитах от застройщиков под 0%. По словам госпожи Набиуллиной, это маркетинг, который маскирует завышение цен на жилье.

Ранее ЦБ сообщил, что ограничит рискованную ипотеку с низкими ставками: по таким ссудам банкам с конца мая придется формировать дополнительные резервы. Такой подход в целом оправдан, а у регулятора в запасе остается еще несколько вариантов поддержки спроса на жилищном рынке, считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов:

«Что касается ипотеки с околонулевым процентом, то привлекательность такой недвижимости связывается не столько с низкой ставкой, сколько с тем, что вначале вроде как никаких особых накоплений не требуется. Но, как правило, на третий-четвертый год такого ипотечного договора предусмотрено, что ставка становится среднерыночной. Если такое будет невозможно с точки зрения банковского законодательства, то для застройщиков останутся варианты делать более честные программы кредитования и предоставлять скидки для покупателей. То есть можно предусмотреть возможности, например, рассрочки платежа на период ремонта.

Также не стоит забывать про программы семейной, дальневосточной, сельской ипотек и так далее. Также есть варианты, связанные с материнским капиталом и различные материальные стимулы повышения рождаемости, это тоже будет сказываться. Сегодня доработать, расширить какие-то программы ипотеки возможно. Инструментарий есть, с ним надо работать».

Как и почему ЦБ борется с нулевыми процентами по ипотеке

Эльвира Набиуллина также озвучила, сколько денег ушло из России в 2022 году. По словам главы Центробанка, отток капитала «совсем небольшой» и оценивается примерно в $1 млрд.

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Владимир Расулов

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