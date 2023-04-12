Валютному контролю предписали смягчиться

Россия не может полностью оказаться от валютного контроля, но постепенно начала его смягчать, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, ограничения на оборот иностранных денег должны защищать страну от санкционного давления и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом усиление валютного контроля ухудшит ситуацию и отрицательно скажется на темпе роста экономики, и Центробанк на таком фоне не считает нужным возвращаться к репатриации в страну валютной выручки, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям, на наш взгляд, этого не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, позволяет им оплачивать необходимый импорт. А он нам тоже нужен и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих и так далее. Поэтому здесь необходимых каких-то действий не нужно. Наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку, мы следим за этим. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательств такой репатриации экспортной выручки».

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ, согласно которому нельзя вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. Центробанк в начале апреля 2023-го смягчил требования к торговле валютой физическими и юридическими лицами, а также правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса. В частности, регулятор отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами до $15 тыс.

Но какие в этом случае сценарии валютного контроля еще возможны? На этот вопрос ответил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «С одной стороны, у нас высокая степень запутанности процедур валютного контроля, который существует, по крайней мере, на низовом уровне, с другой — достаточно высокий уровень либерализма на верхнем. Наличие возможности вывоза капитала может косвенно свидетельствовать о том, что инструмент используется недостаточно эффективно.

Думаю, ЦБ будет закрывать глаза на те нарушения валютного контроля, которые не исключены у крупных экспортеров и импортеров.

Понятно, что там решаются крупные задачи и нет смысла репатриировать выручку. С другой стороны, если мы не берем военный фактор, то это, по большому счету, вывоз капитала, который необходим стране для экономического роста.

Так что, если у нас пересечение границы и сами платежи будут сосредоточены, условно говоря, в одном финансовом и бюрократическом "окне", то все проблемы могут решиться как бы сами собой. Можно вспомнить период на излете СССР, когда все внешнеторговые расчеты могли вестись только через Внешторгбанк и несколько уполномоченных зарубежных банков. Но Эльвира Набиуллина представляет все-таки либерально-экономическую школу, и на такие радикальные меры может пойти, наверное, только по прямому указанию».

Также во время выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина коснулась российского ипотечного портфеля, где есть «нехорошие тенденции». По ее словам, проблема в так называемой ипотеке с кешбэком или кредитах от застройщиков под 0%. По словам госпожи Набиуллиной, это маркетинг, который маскирует завышение цен на жилье.

Ранее ЦБ сообщил, что ограничит рискованную ипотеку с низкими ставками: по таким ссудам банкам с конца мая придется формировать дополнительные резервы. Такой подход в целом оправдан, а у регулятора в запасе остается еще несколько вариантов поддержки спроса на жилищном рынке, считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов:

«Что касается ипотеки с околонулевым процентом, то привлекательность такой недвижимости связывается не столько с низкой ставкой, сколько с тем, что вначале вроде как никаких особых накоплений не требуется. Но, как правило, на третий-четвертый год такого ипотечного договора предусмотрено, что ставка становится среднерыночной. Если такое будет невозможно с точки зрения банковского законодательства, то для застройщиков останутся варианты делать более честные программы кредитования и предоставлять скидки для покупателей. То есть можно предусмотреть возможности, например, рассрочки платежа на период ремонта.

Также не стоит забывать про программы семейной, дальневосточной, сельской ипотек и так далее. Также есть варианты, связанные с материнским капиталом и различные материальные стимулы повышения рождаемости, это тоже будет сказываться. Сегодня доработать, расширить какие-то программы ипотеки возможно. Инструментарий есть, с ним надо работать».

Эльвира Набиуллина также озвучила, сколько денег ушло из России в 2022 году. По словам главы Центробанка, отток капитала «совсем небольшой» и оценивается примерно в $1 млрд.

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Владимир Расулов