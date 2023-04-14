Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США

Американский экономист Нуриэль Рубини ожидает, что банковская система США в ближайшее время будет испытывать значительные трудности. По его словам, с учетом текущих условий вероятность рецессии в американской экономике сильно возрастает.

По мнению Нуриэля Рубини, основная проблема заключается в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. После банкротства Silicon Valley Bank более мелкие банки усложнили процесс выдачи кредитов. «США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию»,— считает он (цитата по Fox Business).

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы»,— заключил господин Рубини.

10 марта Sillicon Valley Bank, который является 16-м по величине банком в США, объявил о банкротстве. Оно стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. 12 марта в США из-за системных рисков закрыли Signature Bank. 27 марта стало известно, что банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты Silicon Valley Bridge Bank, санатора SVB, на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

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