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Коммерсантъ FM
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Холдинг First Citizens купит Silicon Valley Bank

Американский банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщила корпорация страхования вкладов США (FDIC).

К 10 марта общая сумма активов SVB составляла около $167 млрд, депозитов — $119 млрд. First Citizens получит активы стоимостью около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд. Акции и другие активы на сумму $90 млрд останутся под управлением FDIC, регулятор также получил права на повышение стоимости ценных бумаг First Citizens и обыкновенных акций с потенциальной стоимостью до $500 млрд.

SVB объявил о своем банкротстве 10 марта, банк был 16-м по величине банком США. По информации Bloomberg, First Citizens интересовался возможностью покупки активов SVB. По данным издания, на активы SVB претендовал также региональный банковский холдинг Valley National Bancorp. После SVB о банкротстве заявил нью-йоркский Signature Bank, который стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные $165 млрд из-за обеспокоенности ситуацией на банковском рынке.

Олеся Павленко

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