Участникам СВО откроют второй фронт

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует привлечь в сферу молодежной политики демобилизованных военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Пока речь идет об их трудоустройстве в региональные центры и клубы военно-патриотической направленности и детские лагеря. В дальнейшем чиновники рассматривают возможность интегрировать бывших бойцов в систему патриотического воспитания на базе школ и вузов. Также в «Росмолодежи» считают, что таких граждан можно привлекать для работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете и в полицейских подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьникам найдется на кого равняться

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Школьникам найдется на кого равняться

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

«Росмолодежь» в рамках проекта «Твой герой» планирует привлечь в сферу молодежной политики демобилизованных военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. В марте программу презентовал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. С середины марта уже более 130 ветеранов боевых действий прошли четырехдневную программу подготовки в образовательном центре «Машук». Как пояснили “Ъ” в «Росмолодежи», они «участвовали в мастер-классах по ценностным ориентирам молодежи и наставничеству»: «Особое внимание в программе подготовки уделяется темам педагогики и психологии для того, чтобы молодые специалисты, вернувшиеся с СВО, могли ориентироваться в запросах, потребностях и интересах молодых людей, а также понимать особенности развития молодого поколения». Предполагается, что участники СВО по возвращении смогут рассчитывать на трудоустройство в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания — сейчас их более 1,1 тыс. В основном детей там обучают по программам дополнительного образования, военно-патриотического, гражданского воспитания, а также готовят к службе в рядах вооруженных сил РФ. Помимо таких центров чиновники намерены интегрировать демобилизованных военнослужащих в региональные военно-патриотические клубы и объединения, молодежные центры, детские лагеря и отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Помимо площадок дополнительного образования «Росмолодежь» хотела бы интегрировать бывших бойцов в систему патриотического воспитания на базе школ и вузов — «при наличии соответствующего образования и подготовки». Как уточнили в агентстве, решение о привлечении таких граждан к работе в школах и вузах будут принимать Минпросвещения и Минобрнауки.

В «Росмолодежи» считают, что школы и вузы могли бы задействовать таких сотрудников в качестве инструкторов в военно-спортивных лагерях, в кружках и клубах военно-патриотической направленности, во время «армейских недель» в воинских частях, а также в «поддержке шефских связей» между ними и вузами. Помимо этого, демобилизованных бойцов могут привлекать к разработке проектов, акций и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, а также программ для «популяризации героического образа защитника Отечества». «Росмолодежь» видит в бывших военнослужащих потенциальных наставников для молодых людей по основам военной службы, которые также могли бы заниматься профилактической работой с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете и в полицейских ПДН.

Руководитель рабочей группы по психологическому благополучию населения при комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей Алексей Богачев считает, что демобилизованным военнослужащим «необходимо обучение, подготовка, может быть, даже специальная психологическая». Нескольких дней, полагает он, хватит только на то, чтобы понять, готов ли человек прямо сейчас начать работать с молодежью или ему нужна реабилитация. При этом господин Богачев считает, что наставничество принесет пользу самим бывшим бойцам: «Человек, который прошел СВО, закалился как личность, но испытал сильную травму и может страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Но после определенной реабилитации он, вместо того чтобы вести какую-то хаотическую деятельность, может вести социально-полезную работу с молодежью». Отметим, ранее “Ъ” сообщал о готовности Минздрава оказывать помощь пациентам с ПТСР — ведомство представило соответствующие клинические рекомендации. Опрошенные в связи с этим эксперты заявляли “Ъ”, что ПТСР диагностируется далеко не у всех участников и жертв вооруженных конфликтов, но со времен войны в Корее доля ветеранов с ПТСР устойчиво растет.

Демобилизованные граждане могут и не захотеть работать в школах или центрах воспитания, говорит сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он также не уверен, что все старшеклассники воспримут таких людей в качестве наставников и отнесутся к ним положительно. Господин Луховицкий указывает, что для работы с молодежью необходимо специализированное четырех или пятилетнее образование, а за пару недель или месяцев получить необходимые навыки и умения невозможно. Он сомневается, что эта инициатива дойдет непосредственно до школ. В прошлом различные чиновники в разные годы предлагали проводить уроки ОБЖ и начальную военную подготовку военнослужащим, вернувшимся из Афганистана и Чечни, но массово эту практику так и не внедрили, говорит господин Луховицкий.

Некоторые представители педагогического сообщества опасаются, что приход участников СВО в образовательные учреждения может привести к травмированию учащихся, которых наставники познакомят со своим опытом, и в некоторых случаях это рискует пойти вразрез с федеральным законодательством. Так, ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» прямо запрещает распространять среди молодежи информацию, которая обосновывает или оправдывает допустимость насилия и жестокости.

Политолог Константин Калачев считает эту инициативу скорее «самопиаром» «Росмолодежи», которая, по его мнению, скорее демонстрирует «желание быть в тренде», нежели стремится добиться практического результата. «Чтобы мотивировать и заинтересовать детей, нужно обладать рядом навыков и талантами,— говорит он.— Сомневаюсь, что участие в военных действиях может быть достаточным основанием, чтобы заинтересовать молодежь». При этом господин Калачев считает тенденцией милитаризацию воспитательного и образовательного процесса в России: «В этой сфере все больше не просто патриотического, а военно-патриотического».

В Минпросвещения не ответили на запрос “Ъ”. В январе 2023 года глава ведомства Сергей Кравцов заявлял, что курс начальной военной подготовки в школах смогут преподавать участники специальной военной операции после переподготовки. Вчера господин Кравцов заявил, что его ведомство вместе с Министерством обороны разработало концепцию по подготовке к службе в армии, не раскрыв деталей и не комментируя, будут ли к этой работе привлекаться участники СВО. В ряде вузов сейчас действует факультативный формат встреч со студентами «Открытый диалог», в котором принимают участие в том числе и участники СВО, рассказал “Ъ” замглавы Минобрнауки Константин Могилевский: «В университетах необходимо заниматься не только образованием, но и воспитанием. Мы видим интерес студентов к этим встречам. У них много вопросов на актуальные темы. Рассказывают им про цели и задачи СВО, про то, что из себя представляет противник». По его словам, делать такие встречи обязательными для студентов пока не предполагается.

Анна Васильева, Наталья Костарнова