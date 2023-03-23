Медикам окажут военную помощь

Как выяснил “Ъ”, со следующего года Минздрав намерен вчетверо увеличить число военных учебных центров (прежде они назывались военными кафедрами) в медицинских вузах — с 4 до 17. В них будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса. На потребность «в условиях складывающейся военно-политической обстановки» возрождать военные кафедры в гражданских медвузах указала депутат Яна Лантратова (СРЗП). За это выступают и 79% медиков, показал январский опрос мобильного приложения «Справочник врача».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова во вторник поинтересовалась у министра здравоохранения Михаила Мурашко перспективами появления военных кафедр в медицинских вузах России. «С учетом актуальности и социальной значимости данного вопроса в условиях складывающейся военно-политической обстановки, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность реализации мер, направленных на усиление военно-медицинской составляющей образования будущих военных медицинских специалистов, а также сообщить, планируется ли увеличение количества военных кафедр в медицинских вузах страны»,— цитирует обращение госпожи Лантратовой «РИА Новости».

“Ъ” попросил Минздрав прокомментировать обращение депутата. В ведомстве сообщили, что в настоящее время в четырех подведомственных Министерству здравоохранения вузах — Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медуниверситете, Тихоокеанском государственном медуниверситете — функционируют военные учебные центры (ВУЦ). В ВУЦ ведется подготовка студентов по программам военной подготовки кадровых офицеров (реализуются в течение шести лет обучения) и подготовки офицеров запаса (четыре года обучения; начало обучения на втором курсе).

До 2019 года система военной подготовки студентов гражданских вузов велась в двух форматах: военные кафедры и факультеты военного обучения; учебные военные центры. В первом случае студент после окончания вуза становился рядовым, сержантом или офицером запаса. Служить в действующей армии после этого от него не требовалось. После обучения в учебных военных центрах выпускники вузов становились офицерами и были обязаны отслужить три года на офицерской должности в соответствии с полученной военно-учетной специальностью (ВУС).

После вступления в силу поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» подготовка как офицеров для действительной службы, так и офицеров, сержантов и рядовых запаса стала осуществляться только в новообразованных военных учебных центрах.

В Минздраве России “Ъ” также сообщили, что «в целях подготовки офицеров запаса с учетом имеющейся учебно-материальной базы и кадрового обеспечения (необходимых учебных классов, объектов для практических занятий, служебных и вспомогательных помещений)» проведен мониторинг готовности образовательных организаций к открытию новых ВУЦ. В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года «показали готовность» 13 подведомственных вузов. Вопрос, подчеркнули в медицинском ведомстве, прорабатывается совместно с Минобороны РФ.

В 1990 году в Советском Союзе в 441 вузе были военные кафедры. В 2005 году, когда Минобороны объявило о намерении сокращать кафедры почти в семь раз, их работало 229. Сейчас действует около 120 ВУЦ, и их число с каждым годом увеличивается.

Яна Лантратова в своем обращении сослалась на результаты опроса медиков, проведенного командой мобильного приложения «Справочник врача». Больше половины гражданских врачей, как выяснилось, не умеют оказывать военно-полевую помощь.

Только чуть больше трети медиков (38,5%) подтвердили, что их воинская должность и ВУС в военном билете соответствуют полученному медицинскому образованию.

Аналогичное число врачей-специалистов (36%) ответили, что им была присвоена специальность среднего или младшего медперсонала, еще 8% рассказали, что получили специальность, вовсе не связанную с медициной. Подавляющее большинство врачей (79%) поддержали возвращение военных кафедр в медицинские вузы. На их позицию повлияли «события 2022 года»: 33% ответили, что нужно быть готовым к любым возможным сценариям, еще 18% уверены, что военным врачам нужна поддержка гражданских коллег, а 16,5% решили получить ВУС именно из-за случаев, когда коллег-врачей мобилизовали по немедицинским специальностям, например стрелками.

В разгар частичной мобилизации с просьбой оперативно пересмотреть «военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации» в Минобороны обращался депутат доктор медицинских наук Сергей Леонов. Он рассказал о многочисленных вопросах врачей, связанных с тем, что их ВУС не соответствуют квалификации или трудовой деятельности.

В результате, указывал господин Леонов, были случаи, когда врачей-травматологов или хирургов призывали на службу как младший персонал.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин называет сокращение военных кафедр в медвузах ошибкой: «В результате у нас появились ситуации, когда врач после института попадает в армию и служит по другой специальности, что нерационально и не нужно ни армии, ни врачу, ни государству». Но в условиях специальной военной операции, полагает господин Гальперин, мало возродить военные кафедры в медвузах. По его мнению, необходимо ввести дополнительное обучение военной медицине и в медорганизациях — по аналогии с ежегодной подготовкой по экстренной медицинской помощи.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов (СРЗП) считает создание ВУЦ «настоятельной необходимостью»: «Опасность будет только нарастать. Думаю, в таком режиме мы проживем не год, а ближайшее десятилетие». Как и в Советском Союзе, военные кафедры надо создавать в каждом государственном вузе, полагает он. «Но загонять туда всех я не стал бы. Студенты должны иметь возможность посещать их в добровольном порядке, должны быть меры и морального, и материального поощрения тех, кто захочет получить дополнительную военную специальность»,— заключает господин Тумусов.

Наталья Костарнова, Анна Васильева