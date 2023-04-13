Nintendo допустила передачу обязательств «Ачивке» в связи с уходом из России

Разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo заявил, что рассматривает российскую компанию «Ачивка», гендиректором которой является гендиректор «Нинтендо Ру» Яша Хаддажи, в качестве партнера по гарантийному обслуживанию уже проданных в России товаров. При этом компания в своем заявлении изданию Eurogamer отметила, что завершает работу в РФ, а договоры с ее сотрудниками в стране были прекращены по соглашению сторон.

«Мы продолжим изучать способы соблюсти имеющиеся обязательства перед потребителями на российском рынке. В этой связи и следуя принципам прозрачности мы ведем расширенные обсуждения с потенциальными поставщиками услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию продукции Nintendo, уже реализованной на российском рынке. ООО "Ачивка" — один из таких потенциальных поставщиков»,— сообщила компания Nintendo. Одновременно компания отметила, что не связана с фирмами, занимающимися параллельным импортом ее товаров, и «непричастна к деятельности по параллельному импорту».

Nintendo сохраняет «минимальное присутствие в России для завершения сворачивания деятельности, а также для исполнения обязательств юридического, договорного и административного характеров», указано в заявлении. Компания впервые прямо сообщила, что уходит из РФ: до этого в своих заявлениях она сообщала лишь об остановке поставок и работы цифрового магазина Nintendo eShop. Именно с этим, а также с «экономическим прогнозом» Nintendo связывает решение закрыть офис в России.

Прямые поставки продукции Nintendo в РФ прекратились вследствие военной операции на Украине. В конце 2022 года было создано ООО «Ачивка» с тем же юридическим адресом, что и «Нинтендо Ру». Впоследствии компания, совладельцами которой являются менеджеры российского офиса Nintendo, стала декларировать ввоз консолей Nintendo Switch. После публикации «Ъ» о деятельности компании представители «Ачивки» сообщили, что намерены организовывать параллельный импорт игр для Nintendo и PlayStation, а совпадение юридических адресов связали с временной арендой офиса в том же здании.

Юрий Литвиненко