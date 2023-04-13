Компания гендиректора Nintendo в России отрицает прямые закупки товара

ООО «Ачивка», гендиректором которого является гендиректор российского офиса Nintendo Яша Хаддажи, ввозит товар в Россию только путем параллельного импорта, сообщил представитель компании изданию «Навигатор игрового мира». По его словам, «Ачивка» намерена импортировать видеоигры как для консолей Nintendo, так и для PlayStation от Sony.

«Мы не покупаем напрямую какие-либо товары у таких поставщиков, как Nintendo или Sony. Мы покупаем товары на открытом рынке, где мы можем их найти, а затем импортируем их, если бренды указаны в списке параллельного импорта»,— сказал представитель «Ачивки». В «Ачивке» также прокомментировали совпадения юридического адреса компании с адресом российского офиса Nintendo (ООО «Нинтендо Ру»): по словам представителя, компания «арендует временный офис в том же здании». Большинство сотрудников «Ачивки» — бывшие сотрудники «Нинтендо Ру», добавил он.

«Ачивка» была создана в ноябре 2022 года. Доли в уставном капитале компании принадлежат, в частности, Яше Хаддажи (80%) и менеджеру по корпоративным мероприятиям Nintendo в России Ксении Качаловой (10%). Компания уже декларирует ввоз консолей Nintendo Switch, а видеоигры с упоминанием «Ачивки» в качестве импортера уже были замечены на рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Nintendo сыграют менеджеры».

Юрий Литвиненко