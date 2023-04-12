В Nintendo сыграют менеджеры

Компания «Ачивка», гендиректором и совладельцем которой выступает глава российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи, начала декларировать и организовывать импорт продукции Nintendo. Японская компания остановила работу в России вследствие военной операции на Украине, но не объявляла о планах продажи бизнеса российским управленцам. Эксперты расходятся во мнениях о том, насколько действия «Ачивки» санкционированы Nintendo. Если головной офис одобрил проект, компания может получить доступ к дилерским закупочным ценам и стать оператором цифрового магазина Nintendo eShop.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: T.me / ns_on Фото: T.me / ns_on

Профильный Telegram-канал Nintendo Switch On опубликовал фотографию коробки с игрой Metroid Prime Remastered и информацией о поставщике — ООО «Ачивка». Эту компанию возглавляет действующий гендиректор подразделения видеоигровой компании Nintendo в России (ООО «Нинтендо Ру») Яша Хаддажи.

В канале говорится, что автор фотографии работает в магазине «Эльдорадо». В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили “Ъ”, что используют «различные законодательно разрешенные механики для развития игрового ассортимента». В «Ачивке», российском и европейском офисах Nintendo не ответили на запросы “Ъ”.

После начала военных действий на Украине Nintendo остановила продвижение и поставки товара в РФ и, как и другие держатели игровых платформ, отключила цифровой магазин Nintendo eShop в стране. Компания, однако, не объявляла о планах уйти из России или передать бизнес местному менеджменту, а закрытие магазина официально объясняла «техническим обслуживанием».

Выручка ООО «Нинтендо Ру» в 2021 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 106,2 млн руб. Рынок игровых консолей в 2022 году, по оценке «Ситилинк», сократился более чем на 30%, при этом рост спроса на приставки фиксировали сервисы по аренде бытовой техники (см. “Ъ” от 16 января).

«Ачивка» создана в ноябре 2022 года, адрес регистрации совпадает с адресом «Нинтендо Ру». 80% уставного капитала принадлежат господину Хаддажи, по 10% — у Марии Слугиновой и менеджера по корпоративным мероприятиям Nintendo в России Ксении Качаловой. В декабре компания подала заявки на торговые знаки «Ачивка», «A4ivka», а также зарегистрировала домены n-plus.ru, a4ivka.ru, ради-видеоигр.рф и другие домены видеоигровой тематики.

Декларация о соответствии ЕАЭС, по которой «Ачивка» ввезла в Россию Metroid Prime Remastered (выпущена на европейский рынок 3 марта), была оформлена еще в 2020 году по заявке «Нинтендо Ру», следует из реестра. Документ действует до февраля 2025 года и покрывает импорт картриджей для Nintendo Switch и ранее выпущенной консоли Nintendo 3DS. Между тем 30 марта по заявке «Ачивки» была оформлена декларация на ввоз разных моделей Nintendo Switch. Декларант, как указано в документе, уполномочен изготовителем приставок — японской Nintendo Co. Ltd.

«Ачивка» «с ее корпоративной структурой» может существовать только с одобрения головного офиса Nintendo, считает бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин: «Появление "Ачивки" может означать возобновление работы с рынком РФ». Он допускает, что аффилированность «Ачивки» с Nintendo может сократить издержки на импорт для российской компании: «Другие импортеры вряд ли покупают продукцию по дилерской цене».

Однако адвокат, партнер NSP Арам Григорян допускает, что «Ачивка» была создана без одобрения Nintendo и вряд ли получит от нее преференции: «Речь идет о компании российского менеджмента, вероятно, Nintendo не будет предоставлять ей никаких прав». При этом юрист считает возможным и другой сценарий, при котором Nintendo во избежание санкционного давления решила структурировать бизнес через российский менеджмент без своего прямого участия. Если в первом случае новая компания едва ли станет оператором Nintendo eShop в России и будет преимущественно заниматься параллельным импортом, то во втором у нее есть шансы вести полноценный бизнес, объяснил он.

Юрий Литвиненко