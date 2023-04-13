МиГ-31 сопроводил над Баренцевом морем патрульный самолет Норвегии

Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевом морем патрульный самолет «Посейдон» ВВС Норвегии, сообщило Минобороны РФ. Граница России норвежским самолетом не нарушена.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования»,— говорится в сообщении.

Министерство обороны Норвегии пока не прокомментировало информацию об инциденте.

Накануне Минобороны сообщало, что истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за обнаружения над акваторией Балтийского моря самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. Он также не нарушил российскую границу.

20 марта Минобороны РФ сообщало, что засекло над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н. После того как они улетели от государственной границы России, Су-35 вернулся на аэродром.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черном море. Власти США заявили, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, который задел винт БПЛА. В Минобороны России утверждали, что беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства».