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Коммерсантъ FM
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Минобороны: российский Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем

Российские средства контроля обнаружили над акваторией Балтийского моря объект, идентифицированный как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, сообщило Минобороны РФ. Самолет приближался к границе России, в воздух был поднят истребитель Су-27. Госграницу России «Орион» не нарушил.

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Р-3С «Орион»

Р-3С «Орион»

Фото: Richard Wainwright, Pool / AP

Су-27

Су-27

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

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Р-3С «Орион»

Фото: Richard Wainwright, Pool / AP

Су-27

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы РФ российский истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования»,— сказано в сообщении Минобороны в своем Telegram-канале.

Немецкое Министерство обороны информацию об инциденте пока не прокомментировало.

Это не первый подобный инцидент. 20 марта Министерство обороны РФ сообщало, что засекло над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н. После того как они улетели от государственной границы России, Су-35 вернулся на аэродром.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черном море. Власти США заявили, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, который задел винт БПЛА. В Минобороны России утверждали, что беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства».

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