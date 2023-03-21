США сообщили о миссии бомбардировщиков B-52 в 93 километрах от границы России

Командование ВВС США в Европе сообщило, что 20 марта пара американских стратегических бомбардировщиков B-52 вместе с союзниками по НАТО выполняли миссию в небе Эстонии в 93 км от границ России. Минобороны РФ вчера сообщило, что поднимало в воздух истребитель Су-35, чтобы не допустить пересечения госграницы американскими самолетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стратегический бомбардировщик B-52

Фото: Air Force / Handout / Reuters Стратегический бомбардировщик B-52

Фото: Air Force / Handout / Reuters

«Два B-52 накануне вместе с союзниками и партнерами по НАТО выполнили дальнюю миссию оперативной бомбардировочной группы в воздушном пространстве Эстонии»,— сообщило командование ВВС США в Европе. В сообщении указывается, что самолеты «во время полетов находились в эстонском воздушном пространстве на расстоянии примерно 50 морских миль (93 км) от воздушного пространства России».

Военное ведомство РФ вчера засекло над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н. После того, как они улетели от госграницы, Су-35 вернулся на аэродром.