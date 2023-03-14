Минобороны сообщило об упавшем в районе Крыма американском беспилотнике

Утром 14 марта в районе Крыма в акваторию Черного моря упал американский беспилотник. Как сообщает пресс-служба Минобороны, MQ-9 двигался в направлении государственной границы РФ.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотник летел с выключенными транспондерами, нарушая границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. Из-за резкого маневрирования около 9:30 MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», - подчеркнули в Минобороны.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram