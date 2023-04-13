Патрушев: на Кавказе не прекращаются попытки внедрения норм шариата вместо светских законов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе сохраняются попытки вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями. В регионе в общественное сознание продолжают внедрять возможность применения норм шариата вместо светских законов, добавил господин Патрушев в ходе совещания по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков»,— отметил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС). «Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп»,— добавил он.

По словам господина Патрушева, международные экстремистские террористические организации усиливают в северокавказских регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Кроме того, активизируется деятельность «подконтрольных западным спецслужбам» законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций, утверждает секретарь Совбеза. «Должен отметить, что среди причин распространения экстремистских идей остаются низкий уровень жизни, расслоение общества по уровню доходов, неблагоустроенный быт, коррупция»,— сказал он.

Жители СКФО знают, к каким последствиям приводят подобные действия, считает Николай Патрушев. В частности, секретарь Совбеза напомнил о попытке вооруженного захвата Нальчика в октябре 2005 года и о недавнем нападении вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии.

Еще одной серьезной угрозой, по мнению господина Патрушева, является деятельность иностранных неправительственных организаций, которые пытаются использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры и трудовых мигрантов для разжигания сепаратистских настроений, религиозной и социальной розни.

«Поэтому необходимы превентивные комплексные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»,— заключил секретарь Совбеза.

11 апреля глава ФСБ Александр Бортников заявил, что усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают. В конце марта неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14» возле сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии. Были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемых удалось обнаружить 3 апреля в Малгобекском районе. В ходе перестрелки были убиты трое полицейских, еще восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Эрдни Кагалтынов