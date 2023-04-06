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Коммерсантъ FM
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МВД подтвердило гибель троих полицейских в перестрелке с боевиками в Ингушетии

В столкновении с боевиками в селении Зязиков-Юрт в Ингушетии погибли трое полицейских, сообщили в МВД РФ. По неофициальным данным, еще восемь полицейских были ранены. Боевики, которые открыли огонь по силовикам, смогли скрыться, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Их поиски продолжаются, режим КТО в Малгобекском районе действует»,— заявил собеседник агентства.

Боестолкновение в Малгобекском районе Ингушетии произошло в ночь с 5 на 6 апреля. По данным оперштаба КТО, силовики прибыли на предполагаемое место расположения бандитов в селении Зязиков-Юрт. Задержать боевиков не удалось — те открыли автоматный огонь по сотрудникам. По данным «РИА Новости» восемь полицейских получили ранения разной степени тяжести.

Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе 3 апреля, после того как силовики обнаружили подозреваемых в нападении на пост ДПС 27 марта. Позднее, 5 апреля, в заброшенном доме в Аки-Юрте обнаружили труп мужчины, «внешне схожего с 26-летним Мовсаром Коттоевым», который проходил подозреваемым по делу об обстреле поста.

Григорий Лейба

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