Байден заявил, что обеспокоен фактом утечки разведданных США, но не их содержанием

Президента США Джо Байдена волнует факт утечки материалов Пентагона. Он подчеркнул, что по факту слива американских секретных документов сейчас ведется расследование.
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque, Reuters
«Я обеспокоен тем, что это произошло»,— сообщил американский президент журналистам в ходе визита в Ирландию (цитата по AFP). По его словам, в связи со сливом разведданных «ведется полномасштабное расследование» и оно «приближается» к некоторым выводам. Господин Байден подчеркнул, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов.
Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. В частности, из слитых документов стало известно, что разведка США считает маловероятными переговоры о мире на Украине в 2023 году.
Подробнее об утечке секретных документов США — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».