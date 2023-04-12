Страстной Джо

Глава Белого дома Джо Байден посетил Северную Ирландию по случаю 25-летия соглашения Страстной пятницы, положившего в 1998 году конец гражданской войне между сторонниками и противниками власти британской короны над Ольстером. В Белфасте президент США провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком и выступил в университете. Поездка господина Байдена пришлась на трудные времена для Северной Ирландии, переживающей глубокий политический кризис из-за последствий «Брексита». В этой нервозной атмосфере визит Джо Байдена, католика, любящего при случае похвастаться своим ирландским происхождением, многих совсем не обрадовал. Впрочем, в ходе следующей остановки — в Республике Ирландия — его наверняка будет ждать более теплый прием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британские журналисты дружно раскритиковали встречу Джо Байдена и Риши Сунака, сочтя, что она больше похожа на совместный кофе-брейк, чем на серьезные переговоры

Фото: Patrick Semansky / AP Британские журналисты дружно раскритиковали встречу Джо Байдена и Риши Сунака, сочтя, что она больше похожа на совместный кофе-брейк, чем на серьезные переговоры

Фото: Patrick Semansky / AP

Трехдневное турне Джо Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия началось с посещения Белфаста, где президент США встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и североирландскими политиками. Несмотря на радостный повод — 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы, ознаменовавшего завершение 30-летнего конфликта в Ольстере,— обстановка в Северной Ирландии сейчас далека от идеальной.

Из-за «Брексита» эта часть Соединенного Королевства фактически оказалась отрезана от Великобритании, что поставило под угрозу мирное соглашение от 1998 года.

Чтобы его сохранить и оставить в силе один из ключевых пунктов тех договоренностей — открытую границу с Республикой Ирландия,— Лондону пришлось ввести таможенный контроль между этой частью страны и остальным государством.

Юнионисты — сторонники сохранения Ольстера в составе Соединенного Королевства — увидели в этом предпосылки для формирования на острове единой Ирландии. В итоге уже больше года фактически не работает другой пункт мирного соглашения — о разделении властей в местном правительстве. Юнионисты блокируют работу Ассамблеи Северной Ирландии в знак протеста против торговых барьеров внутри королевства. И хотя нынешний премьер Великобритании Риши Сунак попытался решить проблему, заключив недавно с Евросоюзом рамочное Виндзорское соглашение (оно позволит уменьшить торговые барьеры между частями государства), крупнейшую пробританскую силу региона — Демократическую юнионистскую партию (ДЮП) это не убедило, и она продолжила бойкот.

Именно в такой напряженный момент в Белфаст и прибыл Джо Байден, который не скрывал, что главная его цель — помочь Ольстеру «сохранить мир».

Проблема в том, что в глазах юнионистов — североирландцев-протестантов — господин Байден — фигура, не совсем способствующая единению. Прапрадедушка президента США — сапожник из графства Лаут (в Республике Ирландия, прямо на границе с Северной Ирландией) Оуэн Финнеган иммигрировал в США в 1849 году, а в 1850-м за ним последовала его семья, включая прадеда главы Белого дома Джеймса Финнегана. Ирландскими корнями Джо Байден всегда гордился и при каждом удобном случае ими хвастался. Однако на севере острова появление президента-католика у многих вызвало негативную реакцию.

Бывшая лидер ДЮП, экс-глава североирландского правительства Арлин Фостер встретила приезд Джо Байдена в Белфаст резкой критикой, назвав его главным противником юнионистов среди всех современных президентов США. «Он ненавидит Соединенное Королевство, и я не думаю, что для этого есть какие-либо сомнения. Я думаю, тот факт, что он приезжает сюда, вообще не окажет никакого давления на ДЮП, скорее, наоборот, потому что многие люди считают его просто прореспубликанцем и пронационалистом»,— сказала она.

Помощнику Джо Байдена и старшему директору по Европе в Совете нацбезопасности США Аманде Слоут даже пришлось выступить со специальным комментарием, в котором она вполне серьезно заверила, что американский лидер «не настроен антибритански».

Тем временем перед главным событием визита — речью в Университете Ольстера — Джо Байден провел переговоры с премьером Риши Сунаком, а затем и с лидерами политических партий Северной Ирландии. Несмотря на явное желание сыграть роль объединителя, судя по реакции местной прессы, вышло это у него не вполне удачно. Прежде всего британские СМИ достаточно резко отреагировали на двусторонние переговоры президента США и премьера Соединенного Королевства, сочтя место для их проведения — за небольшим квадратным столом в отеле — не вполне подходящим.

Корреспондент телекомпании BBC в Белфасте Сара Смит отметила, что встреча за чашкой кофе не была «ни достаточно продолжительной, ни достаточно содержательной». Ей вторила газета The Guardian, которая сопроводила первые кадры со встречи ремаркой, что происходящее «больше похоже на кофе-брейк, нежели на двусторонку».

Во время этой беседы господин Байден заявил, что приехал «сюда, чтобы услышать» представителей политических сил Северной Ирландии. И такая возможность ему представилась перед запланированной речью в Университете Ольстера. Правда, впечатление от беседы президента США с местными политиками, которой было уделено менее получаса, тоже получилось смазанным. The Guardian подчеркнула, что происходящее было похоже на участие Джо Байдена в «быстрых свиданиях (speed dating — специальные мероприятия для знакомств, где участники постоянно меняются партнерами-собеседниками.— “Ъ”) в рамках политического процесса».

Впрочем, Джо Байден очень старался произвести положительное впечатление, а его выступление по случаю 25-летия соглашения Страстной пятницы получилось достаточно проникновенным.

В своей речи он вспомнил, что, когда приезжал в Белфаст в 1991 году в период «смуты» (общее название для трех десятилетий вооруженного противостояния в Ольстере), там не было ни одного стеклянного здания из-за угрозы взрывов, «город был опутан колючей проволокой». Зато теперь он произносит эти слова, находясь в стеклянном кампусе университета, подчеркнул господин Байден. Он отметил, что в 1998 году не было никаких гарантий, что соглашение Страстной пятницы сработает, и на его реализацию потребовались «долгие, упорные годы работы». По словам президента США, в его бытность сенатором достижение мира на острове ему казалось нереалистичным. Однако «700 дней неудач и один успешный день» перевернули ситуацию, которая «изменила политическую гравитацию в мире». «Ваша история — это наша история. Американский народ был и остается с вами на каждом шаге этого пути»,— сказал господин Байден, заверив в стремлении Вашингтона способствовать сохранению мира в Ольстере.

Отметив, что Белый дом был спроектирован ирландцем, президент США призвал политические силы Северной Ирландии восстановить работу «демократических институтов» — местной ассамблеи и правительства, поскольку только таким образом, по его мнению, можно спасти будущее Ольстера.

Повлияет ли призыв президента США на местных политиков, пока неясно. Однако лидер ДЮП Джеффри Доналдсон после «очень короткой встречи» с господином Байденом отметил, что глава Белого дома, как и все в Северной Ирландии, «хочет, чтобы политические институты снова заработали». «Но это может произойти только тогда, когда у нас будет прочный фундамент для этого»,— сказал господин Доналдсон, стараясь не давать излишних надежд на скорое урегулирование кризиса. Хотя в Лондоне, судя по комментариям в британской прессе, все же рассчитывают, что усилия господина Байдена не будут напрасными.

После выступления в университете президент США покинул Белфаст и вылетел в Дублин — ближайшие дни он проведет в Республике Ирландия, где у него намечены переговоры с президентом страны Майклом Хиггинсом, посещение мест, связанных с жизнью его предков, и даже встречи с дальними родственниками. Судя по ожиданиям в СМИ, в республиканской Ирландии демократу Байдену уготован куда более теплый прием, нежели на подвластных британской короне территориях.

Алексей Забродин