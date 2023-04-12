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Страстной Джо

Президент США начал турне по Ирландии по случаю 25-летия установления мира на острове

Глава Белого дома Джо Байден посетил Северную Ирландию по случаю 25-летия соглашения Страстной пятницы, положившего в 1998 году конец гражданской войне между сторонниками и противниками власти британской короны над Ольстером. В Белфасте президент США провел переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком и выступил в университете. Поездка господина Байдена пришлась на трудные времена для Северной Ирландии, переживающей глубокий политический кризис из-за последствий «Брексита». В этой нервозной атмосфере визит Джо Байдена, католика, любящего при случае похвастаться своим ирландским происхождением, многих совсем не обрадовал. Впрочем, в ходе следующей остановки — в Республике Ирландия — его наверняка будет ждать более теплый прием.

Британские журналисты дружно раскритиковали встречу Джо Байдена и Риши Сунака, сочтя, что она больше похожа на совместный кофе-брейк, чем на серьезные переговоры

Британские журналисты дружно раскритиковали встречу Джо Байдена и Риши Сунака, сочтя, что она больше похожа на совместный кофе-брейк, чем на серьезные переговоры

Фото: Patrick Semansky / AP

Британские журналисты дружно раскритиковали встречу Джо Байдена и Риши Сунака, сочтя, что она больше похожа на совместный кофе-брейк, чем на серьезные переговоры

Фото: Patrick Semansky / AP

Трехдневное турне Джо Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия началось с посещения Белфаста, где президент США встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и североирландскими политиками. Несмотря на радостный повод — 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы, ознаменовавшего завершение 30-летнего конфликта в Ольстере,— обстановка в Северной Ирландии сейчас далека от идеальной.

Из-за «Брексита» эта часть Соединенного Королевства фактически оказалась отрезана от Великобритании, что поставило под угрозу мирное соглашение от 1998 года.

Чтобы его сохранить и оставить в силе один из ключевых пунктов тех договоренностей — открытую границу с Республикой Ирландия,— Лондону пришлось ввести таможенный контроль между этой частью страны и остальным государством.

Юнионисты — сторонники сохранения Ольстера в составе Соединенного Королевства — увидели в этом предпосылки для формирования на острове единой Ирландии. В итоге уже больше года фактически не работает другой пункт мирного соглашения — о разделении властей в местном правительстве. Юнионисты блокируют работу Ассамблеи Северной Ирландии в знак протеста против торговых барьеров внутри королевства. И хотя нынешний премьер Великобритании Риши Сунак попытался решить проблему, заключив недавно с Евросоюзом рамочное Виндзорское соглашение (оно позволит уменьшить торговые барьеры между частями государства), крупнейшую пробританскую силу региона — Демократическую юнионистскую партию (ДЮП) это не убедило, и она продолжила бойкот.

Именно в такой напряженный момент в Белфаст и прибыл Джо Байден, который не скрывал, что главная его цель — помочь Ольстеру «сохранить мир».

Проблема в том, что в глазах юнионистов — североирландцев-протестантов — господин Байден — фигура, не совсем способствующая единению. Прапрадедушка президента США — сапожник из графства Лаут (в Республике Ирландия, прямо на границе с Северной Ирландией) Оуэн Финнеган иммигрировал в США в 1849 году, а в 1850-м за ним последовала его семья, включая прадеда главы Белого дома Джеймса Финнегана. Ирландскими корнями Джо Байден всегда гордился и при каждом удобном случае ими хвастался. Однако на севере острова появление президента-католика у многих вызвало негативную реакцию.

Бывшая лидер ДЮП, экс-глава североирландского правительства Арлин Фостер встретила приезд Джо Байдена в Белфаст резкой критикой, назвав его главным противником юнионистов среди всех современных президентов США. «Он ненавидит Соединенное Королевство, и я не думаю, что для этого есть какие-либо сомнения. Я думаю, тот факт, что он приезжает сюда, вообще не окажет никакого давления на ДЮП, скорее, наоборот, потому что многие люди считают его просто прореспубликанцем и пронационалистом»,— сказала она.

Помощнику Джо Байдена и старшему директору по Европе в Совете нацбезопасности США Аманде Слоут даже пришлось выступить со специальным комментарием, в котором она вполне серьезно заверила, что американский лидер «не настроен антибритански».

Тем временем перед главным событием визита — речью в Университете Ольстера — Джо Байден провел переговоры с премьером Риши Сунаком, а затем и с лидерами политических партий Северной Ирландии. Несмотря на явное желание сыграть роль объединителя, судя по реакции местной прессы, вышло это у него не вполне удачно. Прежде всего британские СМИ достаточно резко отреагировали на двусторонние переговоры президента США и премьера Соединенного Королевства, сочтя место для их проведения — за небольшим квадратным столом в отеле — не вполне подходящим.

Корреспондент телекомпании BBC в Белфасте Сара Смит отметила, что встреча за чашкой кофе не была «ни достаточно продолжительной, ни достаточно содержательной». Ей вторила газета The Guardian, которая сопроводила первые кадры со встречи ремаркой, что происходящее «больше похоже на кофе-брейк, нежели на двусторонку».

Президент США вновь отложил старт своей кампании

Во время этой беседы господин Байден заявил, что приехал «сюда, чтобы услышать» представителей политических сил Северной Ирландии. И такая возможность ему представилась перед запланированной речью в Университете Ольстера. Правда, впечатление от беседы президента США с местными политиками, которой было уделено менее получаса, тоже получилось смазанным. The Guardian подчеркнула, что происходящее было похоже на участие Джо Байдена в «быстрых свиданиях (speed dating — специальные мероприятия для знакомств, где участники постоянно меняются партнерами-собеседниками.— “Ъ”) в рамках политического процесса».

Впрочем, Джо Байден очень старался произвести положительное впечатление, а его выступление по случаю 25-летия соглашения Страстной пятницы получилось достаточно проникновенным.

В своей речи он вспомнил, что, когда приезжал в Белфаст в 1991 году в период «смуты» (общее название для трех десятилетий вооруженного противостояния в Ольстере), там не было ни одного стеклянного здания из-за угрозы взрывов, «город был опутан колючей проволокой». Зато теперь он произносит эти слова, находясь в стеклянном кампусе университета, подчеркнул господин Байден. Он отметил, что в 1998 году не было никаких гарантий, что соглашение Страстной пятницы сработает, и на его реализацию потребовались «долгие, упорные годы работы». По словам президента США, в его бытность сенатором достижение мира на острове ему казалось нереалистичным. Однако «700 дней неудач и один успешный день» перевернули ситуацию, которая «изменила политическую гравитацию в мире». «Ваша история — это наша история. Американский народ был и остается с вами на каждом шаге этого пути»,— сказал господин Байден, заверив в стремлении Вашингтона способствовать сохранению мира в Ольстере.

Отметив, что Белый дом был спроектирован ирландцем, президент США призвал политические силы Северной Ирландии восстановить работу «демократических институтов» — местной ассамблеи и правительства, поскольку только таким образом, по его мнению, можно спасти будущее Ольстера.

Повлияет ли призыв президента США на местных политиков, пока неясно. Однако лидер ДЮП Джеффри Доналдсон после «очень короткой встречи» с господином Байденом отметил, что глава Белого дома, как и все в Северной Ирландии, «хочет, чтобы политические институты снова заработали». «Но это может произойти только тогда, когда у нас будет прочный фундамент для этого»,— сказал господин Доналдсон, стараясь не давать излишних надежд на скорое урегулирование кризиса. Хотя в Лондоне, судя по комментариям в британской прессе, все же рассчитывают, что усилия господина Байдена не будут напрасными.

После выступления в университете президент США покинул Белфаст и вылетел в Дублин — ближайшие дни он проведет в Республике Ирландия, где у него намечены переговоры с президентом страны Майклом Хиггинсом, посещение мест, связанных с жизнью его предков, и даже встречи с дальними родственниками. Судя по ожиданиям в СМИ, в республиканской Ирландии демократу Байдену уготован куда более теплый прием, нежели на подвластных британской короне территориях.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Как развивался конфликт в Северной Ирландии

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Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился

Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился

Фото: AP

Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа&lt;br>На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства

Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа
На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства

Фото: National Museum of Ireland

21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства

21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства

Фото: IWM

После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента

После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента

Фото: IWM

Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье

Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье

Фото: wikimedia.org

За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году

За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году

Фото: National Library of Ireland

C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили

C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили

Фото: Simon Shaw / Wikipedia

После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году

После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году

Фото: AP / Press Association

В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии

В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии

Фото: AP

В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена

В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена

Фото: AP / Worth

Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)&lt;br> На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год

Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)
На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год

Фото: AP

В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок

В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок

Фото: AP

1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»&lt;br> На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год)

1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»
На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год)

Фото: Mario Cabrera / AP

Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА»

Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА»

Фото: AP / Staff/Kemp

Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие

Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие

Фото: Andre Camara / Reuters

10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта&lt;br>На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр

10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта
На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Фото: AP / Louisa Buller

Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»&lt;br> На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год

Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»
На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год

Фото: Peter Morrison / AP

15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА»

15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА»

Фото: AP

11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе&lt;br> На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год

11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе
На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год

Фото: Paul McErlane / Reuters

28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы

28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы

Фото: AP / Peter Morrison

25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией

25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией

Фото: John Cogill / AP

2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины

2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины

Фото: Stringer / Reuters

Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек

Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек

Фото: Paul McErlane / Reuters

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Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился

Фото: AP

Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа
На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства

Фото: National Museum of Ireland

21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства

Фото: IWM

После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента

Фото: IWM

Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье

Фото: wikimedia.org

За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году

Фото: National Library of Ireland

C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили

Фото: Simon Shaw / Wikipedia

После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году

Фото: AP / Press Association

В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии

Фото: AP

В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена

Фото: AP / Worth

Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)
На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год

Фото: AP

В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок

Фото: AP

1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»
На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год)

Фото: Mario Cabrera / AP

Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА»

Фото: AP / Staff/Kemp

Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие

Фото: Andre Camara / Reuters

10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта
На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Фото: AP / Louisa Buller

Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»
На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год

Фото: Peter Morrison / AP

15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА»

Фото: AP

11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе
На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год

Фото: Paul McErlane / Reuters

28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы

Фото: AP / Peter Morrison

25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией

Фото: John Cogill / AP

2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины

Фото: Stringer / Reuters

Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек

Фото: Paul McErlane / Reuters

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