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Коммерсантъ FM
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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России на уровне 10,3 млн б/с в 2023 году

Прогноз ОПЕК по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год сохранился на уровне 10,3 млн б/c. Организация по-прежнему ожидает снижения добычи в РФ в текущем году на 0,75 млн б/с, следует из апрельского доклада (.pdf) ОПЕК.

«Стоит отметить, что это ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленные дополнительные добровольные корректировки добычи до конца 2023 года. Годовой рост остался неизменным по сравнению с предыдущей ежемесячной оценкой»,— говорится в тексте отчета.

По информации ОПЕК, Россия в феврале текущего года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. РФ обеспечила 19% китайского импорта нефти, российские поставки нефти в Индию составили 38% от общего объема импорта углеводородов в страну, уточняют в докладе. В феврале Россия увеличила добычу нефти на 175 тыс. б/с, до 11,4 млн б/с, говорится в отчете.

Кроме того, организация сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 2,3 млн б/с. Средний объем мирового спроса на жидкие углеводороды по-прежнему незначительно уточнен в апрельском докладе — с 101,9 млн б/с до 101,89 млн б/с.

Из апрельского отчета также следует, что страны ОПЕК сократили добычу нефти в марте на 86 тыс. б/с, до 28,7 млн б/с. При этом страны ОПЕК+, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, снизили производство нефти на 124 тыс. б/с, до 24,374 млн б/с, что на 1,042 млн б/с ниже договоренностей.

2 апреля Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.

Как решение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ повлияло на стоимость российской нефти — в материале «Urals пробила потолок».

Эрдни Кагалтынов

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