ЕС направит €2 млрд в Европейский фонд мира для оплаты поставок оружия Украине

Евросоюз (ЕС) утвердил увеличение бюджета Европейского фонда мира на €2 млрд. Средства фонда используются для финансирования военных поставок Украине от ЕС.

«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров»,— сообщается в Twitter шведского председательства в Совете ЕС.

С 24 февраля 2022 года Евросоюз направил Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд. €45 млн Евросоюз выделил из Европейского фонда мира на подготовку украинских военных в Польше. По данным Financial Times, с начала спецоперации ЕС отправил Украине 325 танков, 200 реактивных систем залпового огня, более 1 тыс. дронов.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для военного и оборонного финансирования с целью предотвратить военные конфликты в других странах. До начала специальной военной операции на Украине средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказывал, что он стал инициатором использования средств фонда на военную поддержку Украины.

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