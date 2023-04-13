Что происходит после ввода войск России на Украину. День 414-й

Некоторые банки Швейцарии предупредили российских клиентов о закрытии счетов, если те будут платить налоги в России. США пока не согласовали прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова для его участия в мероприятиях ООН в апреле. США не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году, сообщила The Washington Post. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:50. Польша хочет создать на своей территории центр по обслуживанию американских танков Abrams. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в США, пишет Reuters.

9:49. Глава украинского МИД Кулеба заявил, что настоящий мир означает восстановление границ Украины.

9:28. Новые санкции Вашингтона лишь подтверждают бессилие США добиться от России отказа от защиты национальных интересов, данные недружественные шаги не повлияют на подходы и позиции Москвы и нанесут урон деловой репутации американской стороны. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

9:26. Утечки секретных документов США мог организовать сотрудник военной базы, утверждает The Washington Post.

9:26. Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение на Украину, пишут «Ведомости».

9:21. Разведывательное управление Минобороны США опасается, что из-за продолжающегося конфликта на Украине украинцы могут разочароваться в своем руководстве, что повысит вероятность его смены, пишет The Washington Post.

9:12. Только прямое вмешательство президента США Джо Байдена может привести к соглашению с Южной Кореей о предоставлении Украине артиллерийских снарядов, считает премьер Польши Матеуш Моравецкий.

9:05. Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Феодосий рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины прослушивали его телефонные разговоры во время исповедей священников и верующих.

9:00. Октябрьский районный суд Екатеринбурга начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил РФ по существу 26 апреля, сообщили ТАСС в суде.

8:47. «Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной»,— считает Владимир Мединский.

8:44. Советник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК заявил, что считает необходимым изучение спецоперации на Украине в школах для противодействия «историческому перепрограммированию».

8:27. Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

8:12. Минобороны Латвии сообщило, что страна отправляла своих военных на Украину для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства в Киеве.

8:12. Президент Украины Владимир Зеленский назвал полностью прозрачными отношения США и Украины по вопросам финансовой помощи и поставок вооружения.

8:12. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что риск вооруженного столкновения между Россией и НАТО возрастает.

8:11. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих, задействованных в военной операции на Украине, в параде Победы на Красной площади 9 мая теоретически возможно.