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Коммерсантъ FM
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ЕС увеличил фонд мира для поставок оружия Украине на €2,2 млрд

Европейский фонд мира увеличили на €2,2 млрд, доведя его до €7,979 млрд до 2027 года. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Из этого фонда финансируются поставки военной помощи Украине.

«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности»,— сказано в документе.

Европейский фонд мира создали в 2021 году для военного и оборонного финансирования предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала конфликта России и Украины средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. С 24 февраля 2022 года Евросоюз передал Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд. 8 марта послы ЕС одобрили увеличение фонда на €2 млрд для покрытия затрат на поставки оружия Украине.

Что происходит на 384-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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