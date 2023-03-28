Один в поле Орбан

Президент Венгрии Каталин Новак в среду прибудет в Турцию с официальным визитом, продолжив контакты высшего руководства двух стран, состоявшиеся в ходе недавнего визита в Анкару премьер-министра Виктора Орбана. Активное сближение Анкары и Будапешта вызвано сходством их позиций по украинскому кризису, отношениям с РФ, а также перспективам членства Финляндии и Швеции в НАТО. Эти вопросы делают отношения двух стран с США и ЕС все более проблемными. Новым подтверждением этого стало решение президента США Джо Байдена не приглашать Будапешт и Анкару на «саммит за демократию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венгрии Каталин Новак

Фото: Gregorio Borgia / AP Президент Венгрии Каталин Новак

Фото: Gregorio Borgia / AP

«Трехдневный визит главы государства в Турцию будет иметь политическое, гуманитарное и культурное измерения. Он будет отражать дружественные и союзнические отношения между двумя странами»,— заявили во вторник в департаменте коммуникаций дворца Шандора, официальной резиденции президента Венгрии Каталин Новак. Было объявлено, что она встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также посетит пострадавшие от февральского землетрясения районы.

Как заявил «РИА Новости» неназванный осведомленный источник в Анкаре, в ходе переговоров на высшем уровне одной из тем станет вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. 27 марта парламент Венгрии после многомесячных баталий проголосовал за ратификацию членства Хельсинки в альянсе, однако решение по Стокгольму будет приниматься позже, в ходе весенней сессии парламента. В связи с этим глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заверил, что задержка с ратификацией заявки Стокгольма не связана с позицией Анкары, которая также пока не дала добро на прием в альянс Швеции.

Впрочем, как сообщил ТАСС венгерский дипломатический источник, планы парламента принять раздельные решения по Финляндии и Швеции в НАТО все же изначально были согласованы с Турцией и свидетельствуют о стремлении Будапешта продемонстрировать скорее солидарность с Анкарой, чем недовольство действиями Хельсинки и Стокгольма. «Турция согласилась начать ратификацию соглашения о вступлении в НАТО Финляндии, но отказывается рассмотреть заявку Швеции, обвиняя ее в поддержке курдских экстремистов. У Венгрии есть свои претензии к Швеции, а здесь еще выдалась возможность поддержать Турцию, с которой Венгрия налаживает стратегическое партнерство, в том числе в энергетике. Отсюда решение партии Орбана взять на вооружение турецкий подход к Финляндии и Швеции, хотя и в гораздо более мягкой форме»,— пояснил ТАСС тонкости дипломатической кухни источник в Будапеште.

Выступив тандемом по вопросу расширения НАТО, Турция и Венгрия стали двумя из 30 членов альянса, которые до конца марта выдержали особую позицию, сорвав форсированный прием в НАТО Финляндии и Швеции.

Между тем визит президента Венгрии в Анкару продолжит контакты высшего руководства двух стран, которые в этом месяце отличает беспрецедентная активность. Так, 17 марта с визитом Анкару посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он принял участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) и провел на его полях переговоры с президентами Турции и Узбекистана.

В состав созданного в 2009 году Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который в 2021 году был переименован в ОТГ, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Лидер единственной европейской страны, которая была представлена на саммите в Анкаре, премьер Орбан сделал ряд громких заявлений, продемонстрировавших решимость Будапешта совершить свой поворот на богатый углеводородами тюркоязычный Восток. Тем более что, как следовало из его выступления, позиции стран ОТГ по многим проблемам, включая украинский кризис и противостояние Запада и России, Будапешту гораздо ближе, чем подходы его европейских союзников.

По словам Виктора Орбана, Турция и другие страны, выступающие за мир на Украине, должны продолжать посреднические усилия, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта. В связи с этим венгерский лидер особо поблагодарил президента Эрдогана, указав на то, что ранее ему удавалось выступать посредником между враждующими сторонами, и призвал его продолжить эти усилия. «Только таким образом у нас может появиться шанс на достижение мира»,— заявил Виктор Орбан. Похвалив государства ОТГ, которые также отвергают блоковое противостояние и делают ставку на коллективные решения во все более взаимозависимом мире, он выразил сожаление, что Европа страдает от «военного психоза» и все больше «погружается в войну».

Эту же мысль развил недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «В Европе воцарилась риторика войны, и голос войны, к сожалению, очень громок. Однако подавляющее большинство стран мира хотят мира, в том числе и мы, сидящие здесь за столом. Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Венгрия хотят мира. Все страны—члены Организации тюркских государств говорят голосом мира»,— заявил господин Сийярто, выступая на встрече глав МИДов стран ОТГ в Анкаре.

Между тем попытка главы дипломатического ведомства Венгрии расставить точки над i во все более проблемных отношениях с Западом, которую он предпринял в минувшее воскресенье в интервью общественному телевидению Нидерландов, обернулась громким скандалом.

После того как материал вышел в эфир, Петер Сийярто обвинил телевидение Нидерландов в грубом редактировании интервью, что, по его словам, привело к искажению смысла.

Так, в четырехминутных фрагментах, вырезанных из эфира, министр заявил, что большинство государств выступает за мирное урегулирование на Украине и поэтому Венгрия принадлежит к большинству, а не к меньшинству. Он также отверг утверждение, что Венгрия находится «между НАТО и Россией», заверив, что его страна не ставит под сомнение участие в альянсе.

Для того чтобы восстановить точность своих высказываний, Петер Сийярто даже опубликовал фрагменты беседы с репортером телеканала, в которых вместо его слов появились закадровые фразы, такие как «Венгрия — хороший друг Путина». Кроме того, из интервью вырезали слова с критикой руководства Евросоюза, которое он обвинил в двойных стандартах, и напоминание о коррупционном скандале в Европарламенте.

Между тем самые скандальные высказывания с оценкой США все же вышли в эфир без купюр. «Мы одна из немногих стран ЕС, которые решили не направлять оружие на Украину. Причина этого в том, что мы против любых шагов, которые ведут к эскалации военных действий. Американцы поставляют гораздо больше оружия на Украину, чем европейцы, и пока они это делают, Украина сможет воевать»,— пояснил Петер Сийярто.

Первоисточником проблем в отношениях Будапешта с Вашингтоном глава венгерской дипломатии называет нынешнюю администрацию США.

«Не мы считаем их оппонентом, потому что Соединенные Штаты — друг Венгрии и мы являемся союзниками. Это нынешняя американская администрация представляет нас в качестве своего оппонента, потому что у нас патриотичное, консервативное, правое правительство, которое всеми силами стремится защищать национальные интересы. Мы не хотим выслушивать оценки и наставления извне, и это не нравится администрации США»,— заявил Петер Сийярто.

Нарастающий клинч Венгрии с западными союзниками вызывает все большую тревогу в стане оппозиции, опасающейся, что Запад окончательно зачислит Венгрию с ее «патриотическим премьером» в авторитарный лагерь.

Новым сигналом о том, что ситуация развивается в этом направлении, стало решение президента США Джо Байдена второй год подряд не приглашать Будапешт, как и Анкару, на «саммит за демократию», который пройдет 29–30 марта.

Как заявила в понедельник депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ольга Кальман, из-за особой позиции Венгрии по Украине с ее правительством также не хотят иметь дело другие члены Евросоюза.

Однако, выступая в тот же день по случаю открытия в Будапеште посольства Узбекистана, Петер Сийярто напомнил, что «мир больше Трансатлантического региона, и те, кто хочет мира во всем мире, безусловно, составляют большинство». «Когда Венгрия выступает за мир, она присоединяется к глобальному большинству, поэтому новости о нашей изоляции не более чем фальшивка. Вместо замкнутости и изоляции мы открываемся»,— резюмировал венгерский министр.

Сергей Строкань