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Коммерсантъ FM
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Работа Русских домов приостановлена в шести странах Европы

Россотрудничество не может продолжать работу Русских домов в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии. Приостановка связана с решениями правительств этих стран, сообщил глава российского ведомства Евгений Примаков. По его словам, Россотрудничество перебрасывает ресурсы в Азию, Африку и Латинскую Америку.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Примаков рассказал «РИА Новости», что в некоторых странах правительства прерывают действие межправительственных соглашений по деятельности культурных центров, «где-то мы попадаем под очередную высылку дипломатов, потому что наши сотрудники обычно аккредитованы при посольстве». «Нам приходится сворачивать работу. Если люди уехали, а новые визы не дают, то все это дело морозится. <...> Мы добровольно ничего не закрываем. Зачем помогать идиотам, которые пытаются отменить русскую культуру, язык, литературу?»— сказал господин Примаков.

Россотрудничество объявило о переводе сотрудников из стран Европы в государства Африки, Азии и ближнего зарубежья в мае 2022 года. Как утверждает ведомство, Русские дома «прекрасно работают» в среднеазиатских республиках и ближнем зарубежье.

Ограничения против Русских домов в Европе вводятся после начала военной операции РФ на Украине. Румыния закрыла такой центр в феврале 2023 года. МИД обвинил Русский дом в «участии в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды».

О внешней политике России — в материале «Ъ» «Средство контрконцепции».

Леонид Уварчев

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