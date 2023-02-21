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Коммерсантъ FM
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Румыния закрыла «Русский дом» в Бухаресте

Власти Румынии приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, который также называют «Русский дом». Как сообщили в МИД Румынии, центр «участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды».

В МИД Румынии заявили, что действия Русского дома в Бухаресте «усилились и приобрели новые, особо тяжкие акценты» после начала боевых действий на Украине. Госсекретарь по стратегическим делам Румынии выразил «твердое неодобрение» постоянными попытками «гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью».

Посла России в Румынии Валерия Кузьмина уведомили об этом решении. Центр закончит работу до 20 августа 2023 года. До этой даты должны завершиться все необходимые административные процедуры.

«Русский дом» в Бухаресте основали по соглашению правительств Румынии и России от 9 июля 2013 года. Центр начал работать в мае 2015 года по адресу бульвар Ласкэр Катарджиу, 50.

Анастасия Ларина

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