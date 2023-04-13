Препарат от диабета ребелсас перестанет поставляться в Россию с 2024 года

Датская компания Novo Nordisk с 2024 года прекратит поставки в Россию препарата ребелсас с семаглутидом, который применяется при лечении сахарного диабета второго типа. Компания уведомила об этом Росздравнадзор, как сообщает ТАСС, в ноябре 2022 года.

«В ноябре 2022 года ООО "Ново нордиск" официально оповестило Росздравнадзор о прекращении поставок препарата ребелсас с 2024 года. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок лекарства ребелсас, поставки будут продолжены до конца года»,— говорится в сообщении Росздравнадзора, которое приводит ТАСС.

В ведомстве указали, что на рынке существуют аналоги ребелсаса. Взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы — препараты с международными непатентованными наименованиями эксенатид, дулаглутид и лираглутид.

В ноябре 2022 года Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата оземпик, который также используется при лечении диабета. Росздравнадзор позднее заверил, что препарат будет поставляться в Россию как минимум до конца 2023 года.

По оценкам DSM Group, в 2022 году предложение в аптеках сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. По мнению аналитиков, это отчасти связано с сокращением представленности импортных препаратов. 26 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет дефицита лекарств.

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