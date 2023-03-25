Датская Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета

Датская компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик» (семаглутид). Уведомление от компании Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года, сообщили РБК в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа. С 2022 года включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По информации RNC Pharma, в 2022 году Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 1,86 млрд руб. Источник РБК, связанный с фармрынком, заявил, что препарата уже нет на складах большинства аптек. Сейчас, по данным AptekaMos.ru, в Москве и Подмосковье «Оземпик» еще доступен в ряде аптек, в том числе в «Хорошей аптеке», «Фармире» и «Миа Фарме».

Официально Novo Nordisk не уведомляла о прекращении работы в России. В ноябре 2022 года РБК сообщал, что около 30 московских аптек в два-три раза завышают цену на «Оземпик».

Лаура Кеффер