Аптеки теряют лекарства

Сокращение представленности импортных препаратов, отказ от выпуска нерентабельных лекарств и снижение спроса негативно отразились на аптечном ассортименте. По оценкам DSM Group, в 2022 году предложение в профильной рознице сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. Дефицита лекарств аптеки не ожидают, отмечая наличие локальных аналогов импортных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года число реализуемых в аптеках препаратов сократилось на 1,9 тыс. позиций, до 21,6 тыс. единиц, говорится в отчете DSM Group. Среди выпавших из ассортимента лекарств — противоопухолевый «Кадсила» (153 тыс. руб. за упаковку), «Октагам», для лечения иммунодефицитных состояний (17,5 тыс. руб.), «Актинолизат», для лечения кожных заболеваний (4,5 тыс. руб.), и другие. Также из продажи в аптеках исчезли некоторые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавляет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Некоторые позиции не полностью пропали из продажи, но их доступность на рынке снизилась в несколько раз, следует из отчета DSM Group. Так, по данным аналитиков, аэрозоль «Гексорал» на декабрь 2022 года был в наличии только в 2% аптек. Препарат для разжижения мокроты «АЦЦ Лонг» в упаковке по 10 таблеток — в 2,5% аптек, а препарат для лечения болей «Но-шпа» в упаковке по 100 таблеток — в 0,9% точек.

По словам Сергея Шуляка, сокращение ассортимента лекарств из перечня ЖНВЛП связано с ростом их себестоимости, что делает производство невыгодным. На часть лекарств, особенно дорогостоящих, упал спрос, добавляет он. Кроме того, продолжает эксперт, на аптечном ассортименте сказались перебои в выпуске фармацевтических субстанций, были случаи снятия с продажи определенных упаковок, проблемы с логистикой и так далее. Так, в ноябре 2022 года в аптеках Москвы отмечался локальный дефицит антибиотиков широкого спектра, включая «Амоксиклав», что связывали в том числе с сокращением импорта лекарств и нехваткой субстанций в мире.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет ситуацию изменившимися условиями работы на российском рынке и последовавшей за этим оптимизацией продуктовых портфелей производителей, в первую очередь — иностранных компаний.

По его словам, зарубежные игроки в основном отказываются от наименее востребованных лекарственных форм, хотя есть примеры и полного прекращения поставок — чаще всего из-за сильной конкуренции с российскими производителями.

В аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Здравсити» отказались от комментариев. В Ассоциации независимых аптек подтверждают, что из розничного ассортимента уходят некоторые препараты, в основном — дорогостоящие импортные. По словам представителя объединения, есть более дешевые локальные аналоги и «тотального дефицита» на рынке не ожидается. Как считает Николай Беспалов, если регуляторы задействуют комплекс мер по борьбе с дефектурой, ассортимент в аптеках в этом году, скорее всего, будет относительно стабильным.

По данным DSM Group, в 2022 году продажи препаратов в аптеках выросли на 15%, до 1,67 трлн руб. год к году. Как отмечают аналитики, оборот вырос за счет ажиотажного спроса на лекарства в марте, после начала военных действий на Украине и новой волны санкций, подъема заболеваемости COVID-19 в августе, а также всплеска ОРВИ в конце года.

Ольга Август