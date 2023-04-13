Уголовное дело Евгения Ройзмана начнут рассматривать 26 апреля

Рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) начнется 26 апреля. Информация об этом размещена в картотеке Октябрьского районного суда. Заседание проведет председатель суда Николай Тараненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где Евгений Ройзман поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине.

В марте экс-мэр провел 14 суток в спецприемнике за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте». Сам Евгений Ройзман заявлял, что не имеет отношения к этой группе, у него нет аккаунта в данной социальной сети и он не заходил туда «ни разу в жизни».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте