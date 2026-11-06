Американские военные вернулись в Эстонию
США возобновили ротацию войск в Эстонии. Об этом сообщили эстонскому национальному телеканалу ERR в американском посольстве в стране.
«Подтверждаем присутствие подразделения Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США для прохождения плановой девятимесячной ротации в Эстонии»,— заявил представитель посольства Келли Лонг. Флаг в знак начала официального присутствия американских войск в странах Балтии будет поднят в этом месяце в Литве.
Предыдущее американское подразделение покинуло Эстонию летом. ERR в июле сообщал, что из-за пересмотра военного присутствия в Европе США практически полностью вывели своих военных из Эстонии. До этого на территории республики находился американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих.
Точное количество вновь прибывших американских военных стороны не раскрывают. Однако эстонское Минобороны недавно заявляло, что прибывающее подразделение «будет сопоставимо по численности и возможностям» с прежним.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что Москва расценивает как эскалацию потенциальное размещение в Прибалтике дополнительных контингентов НАТО, в том числе войск США, а также создание соответствующей военной инфраструктуры.