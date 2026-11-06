Американские военные вернулись в Эстонию

Предыдущее американское подразделение покинуло Эстонию летом. ERR в июле сообщал, что из-за пересмотра военного присутствия в Европе США практически полностью вывели своих военных из Эстонии. До этого на территории республики находился американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих.