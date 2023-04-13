Discord сотрудничает с властями США в расследовании утечки секретных документов

Платформа Discord сотрудничает с американскими властями в расследовании утечки секретных документов Минобороны и разведки США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Ранее СМИ писали, что изначально документы могли попасть в сеть через Discord.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами по делу о недавней утечке секретных материалов»,— сказано в заявлении компании. Там дополнили, что не могут сообщить каких-либо деталей, так как расследование продолжается.

На прошлой неделе в соцсетях появились секретные документы США. В них содержатся материалы по планам Украины по контрнаступлению, а также информация о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США ведет уголовное расследование утечки, а также оценивает ее последствия для боевых действий на Украине и работы американской разведки. В Белом доме сообщали, что пока не знают, удалось ли обнаружить источник утечки.

По информации СМИ, первоисточником утечки могли стать социальные сети и мессенджеры. СМИ писали, что изначально документы попали в сеть с уже удаленного сервера в Discord, после чего распространились через форум 4chan и мессенджер Telegram. По информации Reuters, часть документов подделали, чтобы ввести следователей в заблуждение.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Олеся Павленко