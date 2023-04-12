Новые регионы подключают к старым

На цифровизацию избирательной системы на новых территориях потратят дополнительно 210 млн руб. Это позволит развернуть там государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» уже к единому дню голосования, который состоится 10 сентября. Как ожидается, в этот день в четырех новых субъектах РФ впервые пройдут выборы в региональные парламенты и представительные органы власти административных центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На заседании 12 апреля Центризбирком внес поправки в план основных мероприятий Федерального центра информатизации (ФЦИ), дополнив его пунктами о развертывании региональных фрагментов ГАС «Выборы» в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. На соответствующие работы планируется потратить 210,9 млн руб., на прошлой неделе эти деньги были дополнительно выделены распоряжением правительства, рассказал на заседании комиссии руководитель ФЦИ Александр Сокольчук. Получить дополнительное финансирование было непросто, признался он: «Но мы их (деньги.— “Ъ”) добыли, и у нас теперь задача за два месяца все развернуть, к 1 июня максимально подготовить на новых территориях ГАС "Выборы", чтобы они были готовы к проведению единого дня голосования».

Также Центризбирком получил дополнительные средства (почти 3,9 млрд руб.) на развитие и ввод в строй новой цифровой платформы, которая должна прийти на смену ГАС «Выборы».

Таким образом, общий бюджет цифровизации избирательной системы России на этот год вырос с 1,5 млрд до 5,6 млрд руб. «На моей памяти такого объема финансирования ФЦИ в течение одного года не получал никогда»,— признался зампред комиссии Николай Булаев.

Поэтому стоит задача эффективно использовать эти деньги, подчеркнул он: апгрейд делается с таким расчетом, что закупленное оборудование сможет работать как со старой, так и с новой, цифровой платформой ГАС «Выборы» (как ожидается, она будет введена в опытную эксплуатацию в 2024 году).

По словам господина Булаева, в конце прошлого года председатели комиссий новых регионов проделали огромную работу, чтобы за счет выделенных в конце 2022 года средств приобрести оборудование, которое позволяет им полноценно участвовать в заседаниях Центризбиркома по видео-конференц-связи (ВКС). Также без этого нельзя было бы сейчас монтировать сегменты ГАС «Выборы», подчеркнул зампред комиссии.

Действительно, на связь с Москвой по ВКС новые избиркомы вышли еще в прошлом году. Тогда же Александр Сокольчук доложил, что рабочее проектирование информационных систем завершено и началась закупка техники. Также в Центризбиркоме еще в прошлом году завели регистр избирателей, проживающих на новых территориях — несмотря на то что комиссия разрешила себе не публиковать данные о численности избирателей на территориях, где введено военное положение.

В России единая избирательная система, и выборы везде должны проходить штатно, объясняет депутат Госдумы от «Единой России» и бывший зампред Центризбиркома Леонид Ивлев. Он вспоминает, что на подготовку к первым после присоединения к России выборам в Крыму было гораздо меньше времени, но и они проводились уже с использованием ГАС «Выборы»: при поддержке региональных властей территориальные и субъектовые комиссии, в которых положено иметь контрольно-счетную аппаратуру, были оборудованы всем необходимым, а системные администраторы получили необходимые допуски. Депутат не сомневается, что и сейчас необходимые работы будут выполнены. За последние несколько лет цифровизация избирательной системы сильно продвинулась, и сейчас ГАС «Выборы» — это более 20 подпрограмм, которые содержат данные об избирателях, партиях, кандидатах, финансировании выборов. Все это совершенно необходимо для оперативного управления избирательной кампанией, заключает господин Ивлев.

Анастасия Корня